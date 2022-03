La guerra contra todos

Desde que el Presidente le declaró la guerra a la inflación, los aumentos de precios parecieron acelerarse aún más. Incapaz de morigerar esta problemática estructural de la economía desde que asumió hace más de dos años, recién ahora anunció que batallará contra el proceso inflacionario. Podría decirse más tarde que nunca, pero en este caso el refrán no aplica y solo deja en evidencia la improvisación del Gobierno que no tiene ni modelo ni ideas para dar pelea. Nuevamente recurre a los acuerdos y controles de precios, amenazas con la ley de abastecimiento, aprietes y no mucho más en busca de desacelerar la espiral inflacionaria. Herramientas que los distintos gobiernos kirchneristas han puesto sobre la mesa pero sin lograr nunca una victoria, sino todo lo contrario, siempre cosechó derrotas en esta "guerra" (las palabras del jefe de Estado no fueron las más apropiadas al plantear su plan contra la inflación en momentos en que una contienda bélica, a partir de la invasión rusa a Ucrania, paraliza al mundo).

En un amplio informe, la Secretaría de Comercio salió a denunciar empresas de distintos sectores por las subas registradas la semana pasada desde que Alberto Fernández anunció la guerra y el discurso en el que prácticamente no hizo anuncios, en una nueva muestra de la desorientación y debilidad que tiene su gestión.

Entonces, lo único que se ha visto en estos días fue a un oscuro funcionario, Roberto Feletti, denunciando empresas por considerar incrementos injustificados y sin sustento enviar a la hoguera a los productores como responsables de la inflación porque quieren ganar más dinero para comprarse departamentos en Miami o bien lujosos vehículos. Desde las entidades representativas de la producción primaria y el comercio salieron rápidamente al cruce del titular de la Secretaría de Comercio, quien en un acto desesperado pone al gobierno del Frente de Todos, contra todos.

En 26 meses, los fideos secos aumentaron 67 puntos porcentuales menos que la inflación general y el del asado, 94 puntos más según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La información forma parte del último reporte semanal de la Consultora Sarandí, que asegura que el contraste entre una inflación que desde diciembre de 2019 hasta febrero último fue del 123,5% con una suba del precio de los fideos secos que en el mismo lapso fue del 56,5% y una del asado que llegó al 217,5%, se da a conocer en medio de las gestiones del área económica del Gobierno para implementar medidas y acuerdos sectoriales que consigan atenuar el alza de precios, que en febrero fue del 4,7%.

De diez alimentos básicos seleccionados, la consultora comprobó que en seis casos los incrementos en los 26 meses transcurridos fueron mayores al promedio general, en tanto los otros cuatro se ubicaron por debajo del 123,5% acumulado desde diciembre de 2019.

Sarandí planteó en su análisis semanal que "el debate teórico sobre las causas de la inflación es uno de los más intensos en la disciplina en nuestro país" y que en ese contexto "la discusión sobre controles de precios y emisión ha encontrado ciertos límites". En su reporte, advirtió que la macroeconomía vuelve a transitar un sendero de ordenamiento, pero ningún fruto madura rápido, pues faltan aún varios años hasta recuperar los equilibrios fiscal, monetario y de financiamiento.

El debate sobre las causas sobre la inflación está abierto, con miradas contrapuestas. Pero de lo que no hay dudas es que los controles de precios poco ayudan para defender al salario. La evidencia empírica deja al descubierto las limitaciones de esta herramienta de escaso valor para frenar el alza de precios, más aún en una economía atravesada por las distorsiones y las inconsistencias.