Falso vendedor de autos estafaba por internet

Un estafador que se hacía pasar por gerente de una concesionaria de automóviles fue detenido por la policía en la jornada de ayer en esta ciudad de Rafaela.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la mañana de la víspera, luego de un trabajo de inteligencia realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del departamento San Cristóbal.

La causa está en manos de la titular de la Unidad Fiscal San Cristóbal, Dra. Hemilce Fissore, calificada provisoriamente como "estafas reiteradas".

El sospechoso fue apresado en una vivienda que ocupaba actualmente en esta ciudad, donde los uniformados secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de datos y un automóvil, entre otros elementos de interés para el caso, consignó El Litoral de Santa Fe.

El presunto delincuente, de 36 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal.



INVESTIGACIÓN

La AIC tomó cartas en el asunto en enero de este año, luego de la denuncia de un ciudadano.

El damnificado relató que en diciembre de 2021 se había contactado mediante Instagram con una supuesta concesionaria de autos, con la que había acordado la compra de un vehículo, luego de una entrega "mínima" y algunos trámites para acceder a un presunto crédito.

Luego de varias comunicaciones -siempre por redes sociales y llamados telefónicos- acordó la entrega de aproximadamente 300 mil pesos. La víctima se encontró luego con el "gerente" de la empresa en un lugar convenido y allí le dio el dinero. También firmó una serie de documentos. En ese mismo acto, el vendedor se comprometía a entregar el auto comprado en el domicilio del comprador, algo que no sucedió.

Luego de varias entregas fallidas y excusas diversas, finalmente el delincuente mostró su verdadera cara y desapareció. Bloqueó a la víctima y ya no respondió ningún mensaje o llamado.

Los investigadores lograron reunir a otras víctimas del "gerente trucho". Por el momento, fueron identificados cinco damnificados. Todos ellos sufrieron la misma maniobra, con el mismo modus operandi.

Los detectives revisaron cámaras de vigilancia y sumaron elementos en distintos departamentos de la provincia de Santa Fe y así pudieron individualizar al sospechoso, que se presentaba siempre con identidades apócrifas y utilizaba líneas telefónicas de distintos puntos del país para no ser localizado.