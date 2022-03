Silencio en la Casa Rosada que busca bajar la tensión

En un nuevo capítulo de la interna del Frente de Todos, que sumó fuertes críticas de dos referentes de La Cámpora a la gestión del presidente Alberto Fernández, desde la Casa Rosada optaron ayer por mantenerse en silencio y comenzar a preparar el terreno para un alto al fuego cruzado con el kirchnerismo.

"No hablamos de interna, estamos con tema Fondo Monetario Internacional e inflación", resumieron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al jefe de Estado, en momentos en que la tropa albertista busca no agitar más la interna con sus socios políticos.

A pesar de los duros mensajes en contra de la gestión del Gobierno que emitieron este jueves el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, desde la Casa de Gobierno confían en que "la espuma puede subir un poco más y después va a bajar".

Lo cierto es que las diferencias existentes en la coalición gobernante no soy una novedad, pero tomaron mayor magnitud a principios del pasado mes de febrero cuando Máximo Kirchner dejó la presidencia del bloque del Frente de Todos y dio el puntapié para el enfrentamiento entre el Presidente y Cristina Kirchner por el acuerdo con el FMI.

Fuentes de ambos sectores políticos plantearon la "necesidad de hallar una salida" al conflicto que tiene como protagonistas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Estado, dado que son conscientes de que "la ruptura del frente no le sirve a nadie". "A nadie le sirve esto. No creo que haya nadie que sea tan irresponsable como para querer romper el frente. Alberto está decidido a mantener la unidad", resumió a Noticias Argentinas un albertista.

En tanto, desde el kirchnerismo duro no ocultan su enojo con "el mal manejo de la gestión en temas claves como la inflación y el acuerdo con Fondo", pero reconocen que la crisis interna "se tiene que solucionar por responsabilidad institucional y por el compromiso asumido con la población". "Tenemos que trabajar todos para dar respuestas a los problemas reales de la gente, los problemas internos no le importan a nadie.

Es puro ombliguismo. Es algo que tienen que solucionar Cristina y Alberto, sin nadie en el medio", subrayaron.

En esa línea, fuentes cercanas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, indicaron que la relación entre el Presidente y el mandatario bonaerense es "correcta", a pesar del conocido vínculo que el ex ministro de Economía mantiene con la vicepresidenta.

"La relación con Nación está bien. Entendemos que no podemos disociarnos de lo que le pasa a la gente. Si nos olvidamos de atender las necesidades de los argentinos, no hay 2023. Para nosotros es prioridad la gestión y en eso también coincidimos con los intendentes. Tenemos claro a donde queremos ir", resaltaron.

Tras la reunión que mantuvieron días atrás intendentes del Partido Justicialista (PJ) en el partido bonaerense de La Matanza, quienes emitieron un documento para "reafirmar la unidad del espacio", desde la administración provincial precisaron que Axel Kicillof mantuvo "reuniones bilaterales con los intendentes, en las que todos coincidieron en que hay que pregonar la unidad".

Ante este escenario habrá que ver si terminan primando las cuestiones individuales o el deseo de unidad, pero kirchneristas y albertistas coinciden en que la interna oficialista "sólo la pueden cerrar Alberto y Cristina".