Personas físicas compraron U$S 509 millones en febrero

Las personas físicas compraron en el mercado oficial durante febrero 509 millones de dólares, de los cuales U$S 289 millones estuvieron destinados a atender consumos con tarjetas y gastos a proveedores, mientras que U$S 182 millones fueron para ahorro, según datos del Banco Central de la República Argentina.Esta cifra es tres veces superior a la que las personas físicas habían adquirido en febrero de 2021, cuando había alcanzado a U$S 157 millones, y es similar a la de enero de 2022, que se ubicó en U$S 506 millones.Por su parte, los inversores institucionales, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por U$S 201 millones.En tanto, la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de U$S 476 millones.Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de "Ingreso primario", "Servicios" e "Ingreso secundario" por U$S 717 millones, U$S 630 millones y por U$S 35 millones respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de "Bienes" por U$S 906 millones. (NA)