Investigan a farmacia por presuntas estafas al PAMI

En lo que constituye una investigación judicial que apenas se inicia y cuyas presuntas conexiones recién comienzan a ser desentramadas, una farmacéutica de Rafaela y un médico de Gálvez están en la mira del fuero federal local por estar presuntamente implicados en una causa por estafas al Pami.

Según confirmaron fuentes de la Justicia Federal rafaelina a La Opinión, el miércoles último, desde las 9.00 de la mañana, Gendarmería Nacional realizó tres allanamientos en Rafaela en el marco de una investigación por una presunta defraudación millonaria al Pami consumada por la farmacia y un médico.

Los allanamientos fueron en tres domicilios: en avenida Luis Fanti al 1500 -donde está ubicada la farmacia-, en un anexo del local en Casabella al 900 y en el domicilio de la farmacéutica, en avenida Ángela De la Casa.

La orden de allanamiento estipulaba el secuestro de todas las computadoras, notebooks, tablets y cualquier otro elemento informático; además de todo aquello relacionado con la facturación del comercio, que desde el miércoles comenzaron a ser peritadas por la Policía Federal Argentina.



SIN IMPUTADOS

HASTA AHORA

Las fuentes judiciales citadas, señalaron a nuestro medio que, "los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal [de Rafaela] a requerimiento de la Fiscalía [Federal]. Son medidas de prueba, no hay imputados por el momento. Después del análisis de la información secuestrada se verá cómo sigue la causa procesalmente, y de ser necesario definiremos fechas para declaraciones indagatorias", nos confiaron. Cabe agregar que quien está al frente de la investigación es el fiscal Federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel.



MECÁNICA DE UNA

PRESUNTA ESTAFA

La investigación por una posible estafa millonaria al Pami desde una farmacia rafaelina comenzó con una denuncia formulada por la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) del Ministerio Público de la Nación, publicó el portal Aire de Santa Fe basándose en información oficial de la causa.

En la misma presentación se advirtió de la posible connivencia de un médico prestador del INSSJP de la Nación. Según consta en la investigación, las maniobras sospechosas se habrían perpetrado mediante la simulación de una provisión regular de medicamentos por dicha farmacia, en nombre de beneficiarios del PAMI que no eran pacientes del médico que expedía las recetas; para ello emitía recetas desde su usuario y clave del Sistema de Receta Electrónica, en un período comprendido entre los meses de febrero a septiembre de 2021.

En tanto, los beneficiarios desconocieron el consumo de tales medicamentos y por esta maniobra, el INSSJP generó un desembolso por un total de $1.125.228.

La denuncia se originó a través de la directora responsable de la Dirección Ejecutiva Local XV-Santa Fe del INSSJP, quien relató presuntas irregularidades advertidas y puestas en conocimiento por afiliados, quienes notaron discordancias entre lo recetado por médicos de Pami y lo expedido efectivamente en la farmacia en cuestión.



EN LAS CUENTAS

CORRIENTES

La mecánica con la cual operaban los investigados quedó a la luz cuando varios afiliados notaron que en la cuenta corriente que tienen en la farmacia figuraban medicamentos recetados cuando habían sido solicitados sin receta.

Al verificar los datos se pudo constatar que el médico que había emitido tales recetas no era el médico de estos beneficiarios.

También se constató que el galeno estaría radicado en la ciudad de Gálvez, a 120 kilómetros de Rafaela, siempre según lo consignado por Aire de Santa Fe.

Así los investigadores pudieron determinar que el médico habría confeccionado 1190 recetas a afiliados a PAMI fuera de su cartera, domiciliados en su mayoría en Rafaela y algunos de la localidad de Roca a 15 kilómetros de Rafaela, entre el mes de abril y septiembre de 2021, todos fueron entregados por la misma farmacia rafaelina.

En tanto, los afiliados consultados sostuvieron que no conocen a ese médico, algunos negaron consumir los medicamentos que figuran recetados por el profesional y expedidos por la farmacia, y otros confirmaron que consumen los medicamentos entregados por la farmacia, pero no solicitaron la receta al médico.

Se constató la existencia de 636 líneas de prescripción de medicamentos emitidas a 78 afiliados del Instituto, que fueron prescriptas presuntamente por el médico galvense y dispensadas por la farmacia rafaelina.

La investigación permitió determinar la fecha de emisión y el IP de la computadora desde la cual fueron prescritas, y se logró identificar a tales domicilios que fueron allanados por la Gendarmería Nacional.

En los procedimientos en los lugares allanados los gendarmes lograron el secuestro de 10 computadoras que serán peritadas por la división Pericias Informáticas y Electrónicas de la Policía Federal Argentina, y documentación para constatar los datos de los medicamentos recetados y los beneficiarios.