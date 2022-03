Exportaciones e importaciones por aduanas de origen y de aduanas salida de la provincia

Un informe del Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC) realiza un detalle minuciosos de las operaciones con el mundo realizadas en el mes de enero pasado en las oficinas de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo y Villa Constitución. El término Aduana de origen hace referencia a la aduana en la que se registra en primera instancia la operación, es decir, en la que se inicia el trámite de exportación. Generalmente es la aduana más cercana al lugar en que se produce el bien. Debe destacarse que dichos bienes no necesariamente son producidos en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el término Aduana de salida indica el último registro aduanero de la operación antes de salir del país. En enero de 2022 las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron los U$S 2.205 millones, representando una disminución de 7,7% interanual. La provincia de Santa Fe cuenta con cinco aduanas ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela. ADUANAS DE ORIGEN Las exportaciones del mes de enero con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 1.563,3 millones, siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados. Se observa una caída de 15,6% respecto de enero de 2021. En la aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 546,9 millones en el mes de enero, representando una aumento interanual de 30,7%. Las ventas externas con origen en la aduana de Santa Fe en enero fueron de U$S 44,5 millones. Las mismas mostraron un caída de 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, desde la aduana de Rafaela se realizaron exportaciones por U$S 37,7 millones, 17,2% menos de lo registrado en enero de 2021. La aduana de Villa Constitución registró en enero envíos por U$S 12,7 millones, refle

El término Aduana de origen hace referencia a la aduana en la que se registra en primera instancia la operación, es decir, en la que se inicia el trámite de exportación. Generalmente es la aduana más cercana al lugar en que se produce el bien. Debe destacarse que dichos bienes no necesariamente son producidos en la provincia de Santa Fe.Por otro lado, el término Aduana de salida indica el último registro aduanero de la operación antes de salir del país.En enero de 2022 las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron los U$S 2.205 millones, representando una disminución de 7,7% interanual.La provincia de Santa Fe cuenta con cinco aduanas ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela.ADUANAS DE ORIGENLas exportaciones del mes de enero con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 1.563,3 millones, siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados. Se observa una caída de 15,6% respecto de enero de 2021.En la aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 546,9 millones en el mes de enero, representando una aumento interanual de 30,7%.Las ventas externas con origen en la aduana de Santa Fe en enero fueron de U$S 44,5 millones. Las mismas mostraron un caída de 11,3% respecto al mismo mes del año anterior.En tanto, desde la aduana de Rafaela se realizaron exportaciones por U$S 37,7 millones, 17,2% menos de lo registrado en enero de 2021.La aduana de Villa Constitución registró en enero envíos por U$S 12,7 millones, reflejando un 44,1% menos que en igual mes analizado de 2021.En la aduana de San Lorenzo los principales productos exportados en el periodo fueron trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra (Cereales), harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites).Las exportaciones con origen en la aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra (Cereales), seguido por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), y Biodiésel y sus mezclas (Productos químicos y convexos).En la aduana de Santa Fe, el principal producto exportado fue carne de la especie bovina, deshuesada, tanto congelada como fresca o refrigerada (Carnes). Siguió en importancia leche entera, en polvo (Productos lácteos).En la Aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue Productos lácteos, compuesto principalmente por leche entera en polvo y mozzarella. Siguió en importancia válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo, de explosión (Máquinas y aparatos, material eléctrico).En los registros de la Aduana de Villa Constitución, el rubro más importante fue Carnes, compuesto principalmente por carne de la especie bovina deshuesada, congelada y fresca o refrigerada. Siguió en importancia arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra (Hortalizas y legumbres sin elaborar).EXPORTACIONES POR ADUANA DE ORIGEN Y DE SALIDALas exportaciones con registro en la aduana de San Lorenzo en el mes de enero tuvieron salida por la misma aduana casi en su totalidad, 97,9%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Buenos Aires, Mendoza, Paso de los Libres y Rosario, entre otras.En el caso de la aduana de Rosario, el 89% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma aduana en enero. Siguieron en importancia las aduanas de Buenos Aires, Santo Tomé (Corrientes), Mendoza, y Paso delos Libres.Los envíos con aduana de origen en Santa Fe tuvieron como principal aduana de salida Buenos Aires (68,5%). Las exportaciones restantes salieron por las aduanas de Mendoza, Santo Tomé (Corrientes), Gualeguaychú e Iguazú, entre las más importantes.Las exportaciones con origen en la aduana de Rafaela dejaron el país principalmente por la aduana de Buenos Aires, representando el 82%. Siguieron en importancia las aduanas de Mendoza, Clorinda, Ezeiza y Paso de los Libres, entre otras.La mayor parte de las exportaciones registradas en la aduana de Villa Constitución salieron por la aduana de Buenos Aires, 67,5%, siguiendo las aduanas de Rosario, Clorinda, Paso de los Libres, y Mendoza, entre otras.ADUANAS DE SALIDALas exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe alcanzaron un monto de U$S 2.058,8 millones en el mes de enero, representando una disminución de 8,8% respecto del mismo mes del año anterior.La provincia de Santa Fe cuenta con cuatro aduanas de salida ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y Santa Fe.La aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de valores exportados, seguida por la aduana de Rosario. Las salidas por la aduana de San Lorenzo registraron en enero un valor de U$S 1.530,9 millones. Las mismas cayeron 16% con respecto al mismo mes del año anterior. Las salidas por la aduana de Rosario presentaron una suba de 23,3%, con U$S 527,9 millones exportados.En el mes de enero, el principal producto exportado con salida por la aduana de San Lorenzo fue trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra (Cereales), seguido por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites).Las exportaciones con salida por la aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos a trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra (Cereales),seguido por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia) y Biodiésel y sus mezclas (Productos químicos y convexos).La Aduana de Rafaela no es tenida en cuenta para el análisis de aduanas de salida porque no posee puerto.En el mes de enero, las exportaciones con aduana de salida en San Lorenzo se dirigieron principalmente a Países Bajos, con el 12,9% del valor exportado; India, 11,9%; Brasil, 5,3%; Indonesia, 5,3%. Siguió en importancia Marruecos, entre otros.Los envíos con salida del país por la aduana de Rosario tuvieron como destinos más importantes Países Bajos, con el 13,5% del valor exportado; Perú, 7,3%; y Polonia, 7,3%. Completan Indonesia y Argelia, entre otros.Las exportaciones con salida por las aduanas de la provincia de Santa Fe presentan una estructura diversificada.Los diez principales países de destino captaron en el mes de enero de 2022 el 54,2% de las exportaciones con salida por las aduanas de la provinciaIMPORTACIONESLas importaciones registradas en las cinco aduanas de la provincia de Santa Fe (Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de U$S 268,5 millones en enero del año 2022. Las mismas aumentaron 20,7% respecto del mismo mes del año anterior.La aduana de Rosario es la más importante en términos de valores importados, desde donde ingresaron productos por U$S 155,2 millones durante el mes de enero, 13,3% más que lo registrado en igual mes de 2021.Segunda en importancia se ubica la aduana de San Lorenzo, que registra una suba interanual de 5,5% en las importaciones del mes de enero.Luego se ubican las aduanas de Villa Constitución, con una suba de 91,7% en enero; Santa Fe, con una suba de 129,5% en dicho mes; y Rafaela, con una suba de 139,4% en el mes de análisis.En la aduana de Rafaela la sección de importación de mayor valor es Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, siendo el principal producto máquinas y aparatos p/avicultura excluidas incubadoras y criadoras, seguido por Material de transporte, compuesta fundamentalmente por partes y accesorios ncop. p/bicicletas.PAÍSES DE ORIGENBrasil es el principal origen de las importaciones provinciales del mes de enero 2022, desde donde se importaron productos por U$S 73,3 millones, lo que representa una suba interanual de 34,5%. El 27,3% de las importacionespor aduanas de la Provincia provino de este país.China se sitúa en el segundo lugar, concentrando el 19,5% de las compras al exterior para el mes de análisis. Las importaciones desde este país aumentaron 38,1% en términos interanuales.Tercero se ubica India, con una participación del 11% del total. Las compras a este país aumentaron 1.957% respecto a enero 2021.Los primeros cinco puestos se completan con Estados Unidos, que registró una suba interanual de 13,2%, y México, cuyos despachos a las aduanas santafesinas aumentaron en un 141,6%.Estos cinco países concentran el 71,4% de las importaciones ingresadas por aduanas de la Provincia.Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Rusia, Perú y Alemania completan los diez principales proveedoresCHINA, LA QUE MÁS LE VENDE A RAFAELAEn la aduana de Rafaela, mayormente las importaciones procedieron de China, siendo el origen del 64,7% durante el mes de enero. Lo sigue Brasil, con el 13,8% de participación. Italia se encuentra en tercer lugar, con el 8,2% de participación.