Debuta Unión

Unión de Sunchales debutará este sábado en el torneo Federal A 2022, Zona Norte, cuando visite a Sarmiento de Resistencia. El partido se disputará a las 19.30 en el estadio Centenario de la capital chaqueña y tendrá el arbitraje del concordiense José Sandoval.

Se iniciará así oficialmente un nuevo proceso con Walter Grazziosi como entrenador y un plantel renovado casi en su totalidad respecto al de 2021, con el objetivo de ofrecer una mejor campaña. De los 18 jugadores que viajaron ayer a Chaco, solamente hay cuatro que estaban en el torneo pasado: Martín Rodriguez, Cristian Sánchez, Denis Stracqualursi y Gonzalo Schonfeld.

Además de los mencionados, viajaron: Ignacio Barros, Martín Caballo, Raúl Chamorro, Gonzalo González, Augusto Magoia, Braian Otero, Nicolás Pautasso, Alfredo Pusseto, Francisco Robles, Agustín Ruffinetti, Lucas Sánchez, Pedro Sanz, Manuel Vargas y Ronaldo Welchen.



EL LOCAL

Por el lado de Sarmiento, el técnico Leonardo Fernández, que en la semana confirmó su continuidad en Sarmiento pese a los sondeos de Rosario Central, tiene prácticamente definido el once y solo aguarda la recuperación de Martín Pucheta, que tiene una molestia muscular.

De no llegar su lugar en la zaga central de la defensa será ocupado por Facundo Ruiz. La otra incógnita pasa por la presencia de Jerónimo Rodríguez o Sergio Sagarzazu en el mediocampo. De no mediar inconvenientes, el once del ’decano’ seria con Lisandro Mitre; Rodrigo López Alba, Facundo Ruiz o Martín Pucheta, Héctor González y Luciano Lapetina; Matías Mansilla y Emmanuel Pio; Gonzalo Cañete, Israel Roldán y Jerónimo Rodríguez o Sergio Sagarzazu; Maximiliano Brito.