De aquel “Lechuga”, a este Alfaro, pasando por Gustavo

El escenario es el cuasi pontificio Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace varios años. Tarde de jueces de todas las togas, gamas y pelajes que se dan cita porque en la oportunidad presenta un libro el contador Daniel Marchi, responsable de los números y los billetes de la justicia argentina.

El funcionario hace lo suyo sobre el imponente escenario decorado con escenas de la fundación de Garay y otros bronces, recibe adhesiones y palmadas que envidiaría cualquiera. Son merecidas y hasta lógicas, es un notable especialista en el rubro y tiene pergaminos ganados.

Somos pocos, en ese espacio de sellos pomposos los que conocemos su pasado como jugador de Sportivo, hincha fanático del “Negro” y poseedor de un sello de marcador un tanto áspero, sanguíneo y amante de fútbol.

En uno de los laterales de la sala nos acomodamos, mezclados, los que estamos trabajando en la organización y algunos invitados especiales, de esos que siempre suelen llegar tarde. Termina la exposición del contador, como le dicen por allá, y después de los saludos de protocolo se acerca a nuestro sector y se abraza con uno de los asistentes que ha concurrido con su esposa. Es Gustavo Alfaro.

Casi de inmediato, los fotógrafos y camarógrafos se vienen a humo porque olfatean noticia. Me quedo a un costado y me dejo recompensar por la vida; no son el funcionario y el DT, son el “Cabezón” y “Lechuga”, festejando un gol en la cancha de Sportivo o en un campito cualquiera, en una tarde de sol plena de cielo y aroma futbolero. Son dos amigos que han recorrido un largo camino, cada uno en lo suyo, y están en la cima.

Me saca de la emoción un reconocido jurisconsulto criollo que no entiende nada y asiste, como nosotros, a ese reencuentro, quizás por ello me pregunta:

- Dígame, ¿quién es el jurista que saluda al contador?

- Alfaro, el técnico.

- Qué bien! ¿Y qué especialidad tiene?

- Penales, a veces hacía penales… ahora hace docencia.



ESE PIBE EN EL TÚNEL

La fotografía no es muy clara; en primer lugar porque tiene sus años y en segundo porque es una copia de una edición del diario LA OPINION, convertida en cliché para su impresión, aunque la autoría es inequívocamente del querido Lidel Caccia.

Es el año 1975. El primer equipo de Atlético (dirigido por Reynaldo Volken) ingresa al campo de juego del Monumental por el viejo túnel del estadio. Como siempre, el último de la fila es Oscar “Corcho” Favre, goleador y leyenda en construcción de nuestra historia. Apenas un paso atrás viene un pibe de rulos ensortijados, la carita asombrada, con la camiseta del dueño de casa. ¿Mascota? Premonición del destino, digo yo.

Quizás. La memoria no me alcanza, pero si para saber quién es: Gustavo Julio Alfaro, ya “Lechuga”, producto de la casa que seguiría el camino de la fama del “11” esperancino con el simple paso del tiempo. Pero ninguno de los dos lo sabía.

Hoy, donde todos hablan de Alfaro, de sus logros y de la hazaña de clasificar a Ecuador para el mundial de Qatar, me pareció apropiado recordar a este pibe que comenzó jugando como “wing” derecho, con la “7” en la espalda, que estudiaba en la Escuela Técnica, que vivía a dos cuadras de la cancha, que un día comenzó a jugar en el medio (con la “5”), que sería capitán, símbolo y parte de la leyenda urbana y deportiva en ese equipo que consagró el profesionalismo entre nosotros, incluidos los periodistas.

Muchos años y sucesos han desfilado ante nuestros ojos desde entonces. Los rasgos envejecen, los cabellos se ponen blancos (o se van), pero la esencia no cambia, no se muta en la nada ni se negocia, sino que se enriquece con la experiencia y la sabiduría que nos otorga el calendario del alma para su correcto uso.

En el caso que nos ocupa, aquel Gustavo ha crecido, como ciudadano, como padre de familia, como técnico; para el mundo es el Mister Alfaro, el DT que suele hacer milagros con recursos escasos a los que sabe potenciar y perfeccionar. Al decir de la tribuna, “uno que le saca aceite a las piedras” y que no suele renunciar a sus principios.

En estos días, muchos hablarán de Alfaro, pocos se acordarán de Gustavo o de sus orígenes. En esa línea, voy a adherir, pero prefiero quedarme con “Lechuga”, el pibe que salía a la cancha detrás de la primera, que estudiaba, que jugaba a corazón abierto los intercolegiales, y era un buen alumno, un buen pibe, hoy un gran hombre.

Un tipo al que admiro y que me honra con su amistad.