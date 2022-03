Qué tiene y qué le falta al Atlético de Forestello

El ‘estallido’ de Forestello ante la prensa, post victoria de su equipo ante Temperley no hizo más que evidenciar la presión que se vive en el día a día. Los resultados lo son todo. Reconocido, incluso, horas después por el propio DT cuando en un gesto de grandeza reconoció el error que había cometido en la fallida conferencia de prensa.



El comienzo de temporada 2022 para Atlético de Rafaela, un equipo nuevo que se armó para ser protagonista del campeonato, con un plantel acorde a los gustos de todos (así lo manifestaron todos) no fue el mejor y los resultados: 2G, 1E y 4P no hacen más que traer a este presente los ‘fantasmas’ de los últimos tiempos.



Por un lado, el torneo largo. Que le dará, sin lugar a dudas, posibilidades a todos ya que será difícil mantener una regularidad durante 20 fechas. Lo cual favorece a este ‘nuevo’ Atlético, en su búsqueda de equipo, identidad, idea futbolística. De los resultados necesarios para ganar en tranquilidad y poder desarrollar un trabajo semanal con confianza.



“Son nuevos pero no nos podemos olvidar de jugar al fútbol”, declaró semanas atrás el capitán y emblema de este conjunto albiceleste, Claudio Bieler.



En lo que respecta al equipo, que debe empezar a mostrar cosas positivas, y extenderlas en el tiempo, aún no logra despegar. El “no jugamos a nada”, es el principal reclamo de sus hinchas en redes sociales. Hay puntos que no terminan de cerrar ni convencer en un equipo que sigue en formación. Y con piezas que todavía no están del todo ensambladas.



HUBO COSAS POSITIVAS Y

OTRAS TANTAS POR MEJORAR



Atlético tuvo un enorme cambio y renovación de plantel para el torneo Malvinas Argentinas, temporada 2022.

Llegaron 15 refuerzos y también un cuerpo técnico nuevo comandado por Rubén Darío Forestello.

En ese afán de ser protagonistas en la Primera Nacional la localía juega un papel fundamental. En tres presentaciones: empató 1 y ganó 2. Más allá de las formas, los resultados los consiguió. Ahora, deberá mejorar el cómo.

En los puntos positivos. El nivel del arquero Julio César Salvá, que con su magnífica actuación ante el ‘Gasolero’ le permitió quedarse con la victoria al equipo. Ratificó sus aptitudes y es dueño del arco; asoma para convertirse en una de las grandes figuras.

La última línea se muestra vulnerable. No gana en solidez. Jonás Aguirre aparece como alternativa interesante para aportar en ofensiva, pero le cuesta el retroceso, como a todo Atlético.

Los regresos de Fontanini, Romero y el Bicho Aguirre generaron mucho entusiasmo en el hincha celeste. Pero aún no se los nota en su mejor versión.

Facundo Castillón demostró muchas ganas, mucho entusiasmo pero aún algo impreciso en la última jugada. Gonzalo Lencina, sin tanta participación en el juego, cumplió con goles: ya lleva 3.

Y Claudio Bieler, el abanderado de este plantel, aportando toda su experiencia, con dos goles en lo que va del certamen, y ganar de “lograr cosas importantes con esta camiseta”, había declarado cuando decidió quedarse para pelear por el ascenso.

El medio campo debe ser el equilibrio del equipo y aún no lo encuentra. Romero-Bellocq tienen características similares, por los costados el DT fue probando y aún nada convence.



Atlético, un equipo que se armó con la firme idea de ser protagonista del campeonato y que por el momento, desde lo futbolístico, lejos está de convencer hasta al hincha más optimista.