El Plan Trayectorias continúa logrando inserciones laborales

Desde el Estado local resulta fundamentar articular programas y políticas para brindar una asistencia integral a las y los vecinos de la ciudad. A partir de dicha situación, a través del Plan Trayectorias, perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, se generó un vínculo con el Club 9 de Julio. Allí Liliana, una participante de dicho Plan, logró insertarse laboralmente luego de una práctica en el lugar.



UNA NUEVA INSERCIÓN

Al respecto, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, expresó: “Vinimos al Club 9 de Julio para generar una nueva inserción laboral; en este caso a través del Plan Trayectorias. Se trata de un Plan que comenzó en el 2020, pensado para las personas que realizan lavado de autos en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Hoy Liliana, después de un año de prácticas laborales en el club, pudo generar su inserción”. “Le agradecemos muchísimo al Club porque fue el primero en generar inserción y además fue el primero para sumarse a este Plan. La alegría es enorme. Los resultados son buenísimos y es muy satisfactorio. Esta es una más de las inserciones que comenzarán a surgir en estos meses. Estamos trabajando con un montón de clubes y empresas, sumado a los emprendimientos asociativos que se generan a través del Plan Trayectorias”; cerró Ruggia.



"UN CAMINO QUE FUIMOS

ACOMPAÑANDO DESDE EL CLUB"

Seguidamente, Cintia Borda, representante de Recursos Humanos del Club 9 de Julio, destacó: “Es muy importante articular con diferentes instituciones. Así llegó la gente del municipio proponiéndonos esta articulación con el Plan Trayectorias. Nos pareció interesante. Como Club, buscamos mejorar lo social. En ese marco, empezamos a realizar las entrevistas. Allí la conocí a Lili. En octubre comenzó a trabajar; hace un año y tres meses. Fue un crecimiento para las dos partes. Ella está en el área de limpieza, es muy importante ella para nosotros. El Club es muy grande, es una casa grande y ella está en la parte de limpieza de la institución, en la parte de Ayacucho. Se encarga de la limpieza y desinfección de todos los espacios”. “Lili es una persona respetuosa. Jamás tuvimos ningún tipo de inconvenientes. Siempre se maneja con mucha diplomacia y con respeto para con el resto. Siempre cumplió su rol muy bien. En la mitad del programa tuvo la posibilidad de hacer una capacitación en limpieza y lo que aprendió se notó mucho. Lo mejor fue que ella pudo tener lazos con nosotros, con el Club. Le dimos la posibilidad de tener una profesión, y además se formó para ser mejor. Es un camino que fuimos acompañando desde acá, desde el Club”; cerró Cintia.



"ESTE PROGRAMA ME

AYUDO EN TODO"

Liliana, participante del Plan Trayectorias, contó: “Estoy trabajando en el Club 9 de Julio. Acá estoy haciendo limpieza. Limpio el salón de eventos, el Decano, los baños, voley y todo en general. Yo salí de lavar autos y luego me sumé al Plan Trayectorias. Este programa me ayudó en todo, por ejemplo, en un curso de limpieza, lo cual me ayudó a realizar cosas nuevas que no sabía hacer. Aprendí muchísimo”. Por último, la participante expresó su necesidad de contar cómo se siente en el Club 9 de Julio. “Estoy muy bien. Siento que me despejo de muchas cosas cada vez que salgo de mi casa. Cada uno tiene sus luchas. Llego al Club y siento tranquilidad. Ya no pienso en problemas; me concentro en lo que hago y en mi trabajo. Intento ser cada día mejor en temas de trabajo y me esfuerzo. Durante mucho tiempo quise tener un trabajo fijo para poder tener un techo para mis hijos y que vivan bien. No solo me esfuerzo por venir todos los días, sino también por el amor que le tengo al Club”; cerró Liliana.