Se colocaron 195 vacunas antigripales al personal de salud de nuestra ciudad

Durante la mañana de este viernes, y hasta la hora 18, en el hospital "Jaime Ferré" comenzó la campaña de vacunación antigripal, donde 195 agentes de salud de Rafaela, tanto del sector público como del privado recibieron su vacuna.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, informó que la provincia ha recibido 88 mil vacunas, un número “con el cual podremos alcanzar a todo el sector de salud. La semana que viene ingresarían más dosis para continuar con el resto de la población”. En tanto, para el inicio del operativo en nuestro medio, Eter Senn, a cargo de la Dirección Regional de Salud, había adelantado en las últimas horas que se "habían recibido 4.400 dosis".

En nuestra ciudad, la responsable del operativo de vacunación, Lic. Luciana Díaz manifestó: “Hoy -por ayer- comenzó la vacunación antigripal en todo el país y el primer grupo poblacional que recibe la vacuna antigripal es el personal de salud, con lo cual en esta jornada estuvimos vacunando acá en el hospital. Muchas personas nos preguntan cuándo se van a poder vacunar y lo que tiene que saber la población es que la vacunación es estratificada, donde el primer grupo es el personal de salud, el segundo grupo serán las embarazadas y los niños, las personas entre 2 y 64 años que necesiten por algún tipo de comorbilidad recibir la vacuna antigripal”.

La licenciada, expresó que “después tenemos a los mayores de 65 años que deberían estar recibiendo la vacuna Fluxvir junto con Pami y con todas las farmacias, pero eso va a ocurrir más adelante. Aquí lo importante es que la vacuna antigripal es la que previene las formas moderadas y graves de la enfermedad que provoca el virus de influenza. Mientras que se vacunen antes del Invierno tenemos tiempo, se van a organizar en las farmacias privadas como sucedió el año pasado”.

“Por el momento la noticia es que se vacuna al personal de salud y a medida que vayan ingresando las vacunas el próximo grupo poblacional a vacunar es la embarazada, que es importante que sepa que se puede vacunar en cualquier trimestre del embarazo, siempre consultando con su médico y las puérperas hasta el décimo día que no hayan sido vacunadas durante el embarazo; por ahora vamos adelantando esto y después como siempre hacemos el grupo poblacional con comorbilidades de 2 a 64 años, es decir aquellos que tengan problemas crónicos cardíacos, renales o pulmonares y hay algunas excepciones con la obesidad mórbida con un índice de masa corporal de mayor de 40. No son todos”, contó la coordinadora del operativo de vacunación.

Asimismo, Díaz indicó que “también se va a estar vacunando a los esenciales, como lo son los gendarmes, policías y bomberos. Esos son los grupos que se vacunan con antigripal, repito, no todos se tienen que vacunar”.





ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS

Mientras tanto, a nivel provincial, la ministra de Salud, Sonia Martorano, en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y el secretario de Salud, Jorge Prieto, en el nuevo hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, anunciaron el comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Santa Fe, de acuerdo al plan federal acordado en el Consejo Federal de Salud (Cofesa). La campaña inició este viernes con el personal de salud para continuar luego con personal de seguridad. Se estima que en las próximas 2 semanas se avanzará con el resto de la ciudadanía. La población objetivo son 850 mil personas. La ministra de Salud confirmó que “estamos ingresando en una etapa de alta demanda respiratoria. Hemos duplicado y triplicado las consultas en guardias, especialmente en pediatría, por lo que comenzamos con el refuerzo de todas las áreas, terapias, neonatologías”. Además, precisó que “ya están circulando adenovirus, rinovirus, comenzará el sinsicial y se adelantó el virus de influenza. Esta situación se da porque hace dos años que no había circulación. El primero porque estábamos en cuarentena y el año pasado la no presencialidad hacía que esta circulación no se diera”, agregó. Por su parte, Prieto argumentó que actualmente, “en una época no tan habitual, contamos con la presencia de 370 casos semanales y llevamos 1055 casos de influenza caracterizados. Pre pandemia (durante la pandemia no se detectaron casos) llegaron a registrarse 4500 casos semanales”, sostuvo para graficar el contexto actual.



CONTINUIDAD DE LA

VACUNACIÓN Y CUIDADOS

Prieto también confirmó que las personas podrán acercarse a los hospitales, centros de salud o vacunatorios habituales, es decir, lugares en los cuales se colocan el resto de las vacunas, por fuera del operativo Covid. “Se va a realizar la descentralización como siempre se ha hecho con la vacuna. Santa Fe tuvo una capacidad operativa para la campaña antigripal de 400 mil dosis en forma mensual, hoy estamos colocando 55 mil dosis para Covid. La infraestructura está preparada pero lo ideal es acercar la vacuna al territorio”, afirmó el secretario de Salud.

Con relación a la llegada de la época más frías del año y de frente a la situación sanitaria planteada hoy por hoy por el Covid-19, la ministra de Salud confirmó que en Santa Fe seguirá siendo obligatorio el uso de barbijos en lugares cerrados y ratificó la vigencia del pase sanitario. “Seguimos con el barbijo y el pase sanitario que fue un gran incentivo para la vacunación contra el Covid. Tenemos todas las actividades habilitadas. Hay que seguir con el cuidado de manos y seguimos sin aforos, siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios. Es una gran barrera para continuar cuidando sobre todo a nuestros niños y niñas y a personas mayores. Además debemos volver al lavado de manos, la ventilación de ambientes y la distancia como medidas de prevención”, explicó Martorano.

Consultada sobre la vacunación para la población objetivo, Martorano sostuvo que “la población general puede acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio”; y anunció que “a los geriátricos iremos con nuestros móviles porque nos dio un gran resultado con la vacunación contra el Covid”. Por último, Prieto puntualizó que “tenemos casi 600 mil personas que no acudieron para completar los esquemas. Eso es muy importante para tener en cuenta y se pueden colocar en forma concomitante la vacuna antigripal y la de Covid y las vacunas de calendario”.