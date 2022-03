Último sábado de marzo: la hora del Planeta

La Hora del Planeta se celebra cada año el último sábado del mes de marzo.

Es considerada la campaña de concienciación ambiental más difundida e importante a nivel mundial, para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta.



¿Qué es la Hora del Planeta?

La Hora del Planeta es una iniciativa a nivel mundial mediante el cual pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana.

Consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a personas y empresas que apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 20:30 hasta las 21:30 h.

Con ello se promueve el ahorro de energía, la disminución de las emisiones contaminantes y la reducción de la contaminación lumínica.



Orígen de la Hora del Planeta

La Hora del Planeta fue impulsada en el año 2007 por el World Wide Fund for Nature (WWF) y la agencia publicitaria Leo Burnett, con la finalidad de llamar la atención a nivel internacional acerca de los efectos adversos e impacto del cambio climático. Es un movimiento mundial que hace un llamado para cuidar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes.

La primera Hora del Planeta se celebró en Sidney (Australia) el 31 de marzo de 2007, entre las 19:30 y las 20:30 horas. Se apagaron las luces de monumentos y edificios durante una hora, como gesto simbólico en rechazo a la problemática del cambio climático. También San Francisco se unió con la acción denominada Lights Out.

Lo que empezó en Sidney se ha convertido en un movimiento global, que ha llegado a miles de ciudades de 188 países y territorios.



¿Qué se busca con el apagón de una hora?

Actualmente el movimiento La Hora del Planeta promueve acciones directas para contrarrestar el impacto del cambio climático, así como la adopción de estilos de vida sostenible que tengan en cuenta la conservación de los bosques, los mares y los recursos naturales.

Los promotores de La Hora del Planeta aseguran que el cambio climático ya es un hecho contrastado y que debido a ello las consecuencias, si no se hace algo, pueden llegar a ser devastadoras.

El simple hecho de apagar las luces durante una hora no evitará ninguna consecuencia climática, pero si busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente.

Lema año 2022 "Un Momento de Reflexión"

Anualmente se selecciona un tema central para este movimiento, reflejando la preocupación por la naturaleza, así como las potenciales amenazas para las personas y el planeta.

El 2022 es un año determinante, en el cual se requiere la alianza de gobiernos, organizaciones y la sociedad civil para frenar y revertir la pérdida de la naturaleza para el año 2030.

Con ello también se contempla el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.



Posteriormente a la edición de la Hora del Planeta 2022 se tiene previsto la reunión de líderes mundiales en la COP15 del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Se aunarán esfuerzos para generar un plan de acción global para la naturaleza, para la próxima década.



Reto "Muévete por el Planeta"

Este movimiento propone el reto denominado "Muévete por el Planeta". Es una carrera de 40.000 kilómetros para dar la vuelta al planeta. Es un gesto simbólico en la lucha contra el cambio climático, así como frenar la pérdida de biodiversidad y reducir las emisiones de C02 para el año 2030.

Con ello se pretende aunar esfuerzos para impulsar la ejecución de acciones urgentes por parte de los gobiernos del mundo, salvando de esta manera el futuro del planeta.

Con el apoyo de todos se sumarán kilómetros, dando la vuelta al planeta tantas veces como podamos ¡Puedes unirte y participar! Solo debes apuntarte eligiendo tu deporte favorito (correr, bici, nadar, andar, patinar) y tu distancia, de acuerdo a tu condición física. Tienes la oportunidad de completar el reto hasta el 26 de marzo, fecha de la Hora del Planeta.

También los más pequeños de la casa podrán disfrutar de este reto, pues el querido personaje animado infantil Pocoyó se une a este movimiento para llevar un mensaje de apoyo al planeta. Junto a sus amigos Pato, Elly, Nina y su mascota Loula ayudarán a cumplir el reto de dar la vuelta al planeta.

En la página oficial puedes descargar un libro de actividades, con divertidas actividades infantiles: recorta el planeta, pinta y colorea, juego de las 7 diferencias. Los niños disfrutarán de hermosas canciones infantiles, solo ¡dale al play!.



¿Sabías Qué?

Conoce algunos datos curiosos e interesantes acerca del consumo energético:



Las lámparas fluorescentes son, en promedio, 4 veces más eficientes que las incandescentes. Usan 1/3 de la electricidad y duran 10 veces más que las incandescentes.

Los hornos eléctricos generan 2.7 libras de CO2 en una hora de consumo. Los hornos tostadores generan 1.3 libras en un lapso de 50 minutos, mientras que los microondas producen 0.5 libras, en tan solo 15 minutos de uso.

El uso de agua fría en la lavadora permitirá ahorrar hasta un 80% de la energía eléctrica y 500 libras de dióxido de carbono anualmente.

Todos los dispositivos electrónicos, tales como televisores, microondas y equipos de sonido consumen energía, incluso cuando están apagados. Son conocidos como "vampiros eléctricos".

Una lavadora convencional utiliza unos 155 litros de agua por carga. En cambio, los modelos más recientes y de uso inteligente usan 105 litros.

Los refrigeradores consumen 1/6 del uso de energía. Solo por abrir la puerta del refrigerador genera un monto estimado anual entre 30 a 60$ del recibo de electricidad de una familia promedio.

Una lámpara fluorescente compacta genera el ahorro de 150 libras de dióxido de carbono por año.

El reciclaje de papel ahorra unos 4.100 kilovatios-hora de electricidad.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el 40% de los metales pesados encontrados en los vertederos de basura provienen de equipos eléctricos y otros desechos.

Recomendaciones para el Ahorro de Energía

Mostramos algunas recomendaciones y consejos prácticos para el ahorro de energía:

Utiliza la luz natural en la medida de lo posible.

Apaga las luces que no estés utilizando, al salir de un espacio o habitación.

Desconecta los aparatos eléctricos y apaga los multiconectores que no estés utilizando.

Utiliza el microondas en sustitución de estufas o cocinas eléctricas.

Selecciona la opción de lavado en la lavadora, acorde con la cantidad de ropa.

Elige el servicio de tintorerías "verdes" o ecológicas. Estas no utilizan solventes de percloroetileno, un solvente perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

Los modelos de refrigeradores de eficiencia energética contribuyen al ahorro de energía.

¿Cómo participar en la Hora del Planeta?

¡Es muy sencillo participar en este mega movimiento mundial! Simplemente apaga las luces de tu casa y desconecta los equipos electrónicos por una hora. Con este gesto simbólico daremos un respiro al planeta.

Únete a las charlas virtuales para aprender un poco más sobre temas como el cambio climático.



En varias partes del mundo se apagarán las luces de edificaciones, instalaciones y monumentos emblemáticos, para llamar la atención acerca del impacto negativo del cambio climático en el planeta.

Únete al reto "Muévete por el Planeta", para sumar kilómetros y salvar al planeta de los efectos adversos del cambio climático #KMPorElPlaneta.

¡Apaga las luces por el planeta! Comparte información útil e interesante sobre la Hora del Planeta en las redes sociales, puedes usar los hashtags #HoradelPlaneta #ApagaporlaNaturaleza #CambioClimatico.