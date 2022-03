Warner presenta al Joker en un encuentro con el superhéroe

A tres semanas de su estreno, The Batman, de Matt Reeves, sigue dando que hablar. Y en medio de las especulaciones sobre una posible secuela, Warner Bros. lanzó a través de su cuenta de YouTube, una escena que fue eliminada de la película, en la que el superhéroe interpretado por Robert Pattinson se encuentra cara a cara con el Joker.

En el video de poco más de cinco minutos, se puede ver como Batman acude al Asilo Arkham para Criminales Dementes con el objetivo de que se archienemigo le dé algunas pistas para descubrir la identidad de Enigma (Paul Dano), sin embargo, no lo logra, ya que el Joker se limita a reírse. De esta manera, se confirmó que Barry Keoghan fue el elegido por el director para interpretar al payaso asesino de Ciudad Gótica y dejan la puerta abierta a una secuela, tan pedida por los fanáticos.

"No haces el número uno como si hubiera un número dos. Tienes que hacer el número uno como si estuvieras luchando por las vallas y tiene que ser una historia que se mantenga y viva por sí misma. Pero realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias", manifestó Reeves días atrás, cuando le preguntaron por una posible nueva entrega.

Además, se confirmó la serie sobre el Pingüino que tendrá como protagonista a Colin Farrell. "Colin explotó en la pantalla como el Pingüino en The Batman y tener la oportunidad de explorar más la vida de este personaje en HBO Max es una pasada. Dylan y yo tenemos muchas ganas de trabajar con Lauren para continuar la historia de Oz mientras se hace con el poder en Ciudad Gótica", señaló el cineasta que logró que su creación recaude millones en la taquilla.

Por otra parte, Zöe Kravitz, quien se puso en la piel de Selina Kyle y su álter ego Gatúbela manifestó su deseo de seguir explotando este personaje. "Fue realmente encantador poder jugar con Selina y no tener que saltar directamente a Gatúbela. Creo que con estos personajes icónicos, puede ser abrumador en términos de Gatúbela, y tengo esta maravillosa oportunidad de desarrollarla lentamente, y el público puede venir en ese viaje conmigo", explicó.