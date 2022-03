Las mujeres y el deporte

POR SILVIA IBARRA

Candela es basquetbolista, alcanzó muchos méritos en nuestro país que le valieron para abrirse camino y llegar a integrar la liga europea. Natalia es deportista de alto rendimiento en ciclismo de pista, posee muchas medallas fruto de su trabajo constante; asimismo, el ciclismo le ha permitido conocer diferentes partes del mundo Ellas, junto a otras miles de mujeres, están en primera línea derribando barreras y rompiendo estereotipos, en este caso en el ámbito deportivo.

CANDELA GENTINETTA

La rafaelina de 20 años, Candela Gentinetta, de profesión basquetbolista cerró un 2021 excelente. A su corta edad ha alcanzado muchos méritos deportivos, entre ellos cabe destacar los del último año, el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquet Femenino con Berazategui, con el que obtuvo el récord histórico en básquet profesional argentino de 20 partidos consecutivos sin ninguna derrota, y, además, el bronce con la Selección Argentina en la modalidad 3×3 de los Juegos Panamericanos Junior. Asimismo, combina su carrera de deportista de alto rendimiento con su formación académica. Estudia medicina en la UBA.

Recientemente, se sumó a las ligas de “Sport Lisboa e Benfica”, de Portugal. Un nuevo desafío en Europa que seguro podrá afrontar con su talento y trabajo.

¿Qué te impulsó a practicar el deporte?

En mi familia siempre se practicó, pero comencé por iniciativa propia. Pues lo practicaba en el colegio, en educación física y me gustó mucho. Fue así que les comenté a mis padres que deseaba empezar.

¿Qué barreras debiste afrontar? ¿Fue difícil llegar?

Sí, fue muy difícil llegar. Tuve que cambiar hábitos, afrontar muchas exigencias, presiones, entrenar mucho y duro. Rechazar varias cosas típicas de adolescentes de mi edad para poder entrenar, jugar, ir con la selección. Como salir a bailar, fiestas de 15, viaje de egresados con amigos, cumpleaños de familiares.

¿Las mujeres se encuentran con más desafíos o barreras que derribar en el mundo deportivo?

Si, nos cuesta mucho más estar en la élite del deporte, al menos es el caso del básquet. Nuestros recursos, salarios, ligas y cantidad de equipos que se presentan son inferiores que las del masculino. Sumado a que la publicidad, marketing, sponsors no se centran en nosotras.

¿Cómo llevas tu vida entre lo deportivo y lo académico?

De a momentos, es difícil, pero hay que organizarse; tener buenos hábitos, hacerlos rutina para poder llegar con todo.

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa internacional en Portugal?

Disfrutándolo, tratando de que me sume mucho en experiencia, roce y nivel. Además, me ayuda a crecer culturalmente y perfeccionar idiomas.

¿Crees que alguna manera estás allanando el camino para más mujeres?

Yo creo que eso lo hacemos todas, desde el lado que nos toque, dando nuestro mejor esfuerzo. Siendo ejemplares, como madres, hijas, trabajadoras, deportistas, estudiantes. Cada caso es un ejemplo de superación y, juntas podemos seguir mejorando nuestras condiciones constantemente e ir inspirando a las venideras generaciones de que sí se puede, de que sí lo merecemos.

¿Alguna reflexión o mensaje para las mujeres?

Confianza y seguridad en una misma, si no lo hacemos nosotras, ¿quién va a hacerlo? Se puede con todo, siempre hay una manera de seguir adelante o encontrar una opción, por más duro que parezca el camino.

NATALIA VERA

Natalia Vera es de Beltrán, Santiago del Estero, desde los 17 años vive en Rafaela (hoy tiene 22 años). Su domicilio se encuentra en el Club Ciclista, donde además entrena ya que es deportista de alto rendimiento (ciclismo en pista). En su haber cuenta con 3 medallas de oro, 2 de plata, 4 de bronce; incluso alcanzó dos nuevos récords nacionales en 200 metros tiempo y en 500 metros detenido. Asimismo, se da tiempo para sus estudios universitarios. Todo esto, sin dudas, es fruto de su gran trabajo y dedicación constante.

¿Qué te impulsó a practicar ciclismo?

Lo que me impulsó a practicar ciclismo fue la posibilidad de poder competir y conocer el mundo haciendo algo que me apasiona y disfruto compartir.

¿Qué barreras debiste afrontar?

Una barrera notoria del entorno se ve reflejada en las grandes competencias, como vueltas o tour, por la desigualdad que hay en la importancia que le dan ya sea en la organización, la transmisión en redes o el apoyo del público a la categoría femenina diferenciada de la masculina. Este es un deporte de riesgo y sufrido, en el que hay que abrirse camino entre los estereotipos.

¿Las mujeres se encuentran con más desafíos en el mundo del deporte?

Hoy en día ya está mucho más ubicada la categoría femenina en muchos deportes, los desafíos con los que se encuentran las mujeres no son físicos, no hay nada que no podamos lograr. Pero sí, suelen ser la falta de recursos o posibilidades.

¿Crees que de alguna manera allanaste el camino el camino para otras mujeres?

Creo que si bien marqué un camino para las futuras ciclistas de pista, que es donde menos mujeres se ven y sobre todo son pocas las que se dedican a velocidad, ya son muchas más personas las que nos apoyan.

¿Un mensaje para las mujeres?

Por más imposible que les digan que es algo, por más obstáculos que encuentren, siempre hallarán una solución y la forma de avanzar para alcanzar lo que realmente quieren.