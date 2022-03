Nació Santa, la tercera hija de Santiago Del Moro

Santiago Del Moro y María José Sánchez, su pareja desde la adolescencia, se convirtieron en padres por tercera vez. El viernes 25 por la mañana nació Santa en el Sanatorio Finocchietto. "Hola, mundo. ¡Acá estoy!", escribió el conductor de MasterChef Celebrity en sus redes junto a las huellas de los piecitos de la nena, que pesó 3,020 kg. "Tan hermosa, tan llena de paz", agregó

ías atrás, el animador contó cómo eligieron el nombre de su beba. "Les cuento por qué, usando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embarazada, llegó", relató. "Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice ‘se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena", agregó.

Y luego de algunos minutos de misterio, hizo el gran anuncio: "Mi hijita se va a llamar Santa. Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedó ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería". Las hermanas mayores, Catalina y Amanda, también estuvieron de acuerdo con la elección, motivo por el que no hubo que discutir para bautizar a la nueva integrante de la familia.

Tanto Del Moro como su esposa son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo de partido Carlos Tejeros que tiene apenas 3 mil habitantes. Se conocen desde chicos y comenzaron a salir durante su adolescencia. Ella nunca estuvo interesada en el ambiente mediático, pero acompañó al conductor a lo largo de sus más de dos décadas de carrera en radio y televisión. "Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante". María no tiene el “qué lindo” o el “qué bueno” fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino", reveló Santiago en una entrevista. NA