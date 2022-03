Will Smith, favorito para llevarse el Oscar a Mejor actor

El estadounidense Will Smith se posiciona como candidato con más chances para ganar su primer Oscar en el rubro de Mejor Actor por su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en el filme "Rey Richard: una familia ganadora", en una categoría en la que competirá con Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch y los ganadores del premio Denzel Washington y Javier Bardem.

El premio para el Mejor Actor de la 94° entrega de los Oscar del próximo domingo se dirimirá en el Dolby Theatre de Los Ángeles entre destacados intérpretes, de los cuales Smith es el favorito luego de que su convincente papel de Richard Williams se impusiera en los Globos de Oro, los premios Bafta, los del Sindicato de Actores y los Critics' Choice Awards.

En una de las mejores actuaciones de su carrera, Smith encarna al padre de las hermanas Williams en "Rey Richard...", biopic sobre las deportistas que dejaron marcas imbatibles en el tenis femenino.

El conflicto central radica en la desconfianza de Richard Williams hacia los blancos y la responsabilidad histórica que percibe ante el presentimiento de que sus dos hijas tenistas serán representantes simbólicas de la Estados Unidos negra.

Por su parte, el dos veces ganador del Oscar Denzel Washington, que lleva a la pantalla al atribulado príncipe Macbeth en "La tragedia de Macbeth", de Joel Coen, es otro de los que compiten por el galardón de Mejor Actor.

En tanto, el español Javier Bardem compite en esta edición de los Oscar por su personificación del actor y músico cubano Desi Arnaz en "Being the Ricardos", la cinta que muestra el detrás de escena de su matrimonio, delante y detrás de la cámara, con la comediante Lucille Ball.

Si algo sostiene "Being the Ricardos", la cinta original de Amazon Prime Video dirigida por Aaron Sorkin, es la química entre Bardem y Nicole Kidman al encarnar la tan explosiva como talentosa pareja de Arnaz y Lucille Ball en tiempos de la sitcom "Yo amo a Lucy".

Si bien a nadie escapa que Bardem no guarda parecido físico con Arnaz, los especialistas alabaron cómo había capturado su carisma, sex appeal y encanto de performer, todo mientras sumaba capas para dar vida al Desi íntimo, tanto al marido infiel como al productor genial, que el público no conoció.

Otro de los candidatos es el inglés Benedict Cumberbatch por su soberbio papel como el tiránico y agresivo ranchero en el western y drama psicológico "El poder del perro", de Jane Campion.

Cumberbatch, que se inició en el teatro clásico y saltó a la fama por la serie "Sherlock" antes de tomar el aún más popular manto de "Dr. Strange" en la franquicia de Marvel, ya había estado nominado por "El código enigma" (2014).

Por último, Andrew Garfield, el más joven de los contendientes, se presenta en los premios por su rol protagónico en el musical de Lin-Manuel Miranda "Tick, tick... Boom!", en el que encarna a un ansioso y energético compositor en busca del éxito.

El actor, conocido por sus roles en "Red social" de David Fincher (2010) y por ponerse el traje de "The Amazing Spider-Man" dos años después, fue ya premiado con un Globo de Oro en la categoría de Mejor actor de musical o comedia por su rol en este musical.

Asumiendo el rol de un joven compositor y cantante con ansiedad por cumplir 30 años y aún no haber tenido éxito profesional, Garfield se incorpora con gran desempeño y destreza musical al mundo imaginado por Miranda y compuesto por Larson, fallecido en 1996, que introduce al espectador en el día a día de los procesos creativos de los artistas. TÉLAM