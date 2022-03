Máximo Kirchner y un duro mensaje para el Presidente

El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, volvió a enviar un tiro por elevación al presidente Alberto Fernández, en medio de la polémica interna que no afloja por la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sin nombrarlo, hizo referencia al mandatario nacional, y blanqueó públicamente un crítica que el kirchnerismo le hace al Ejecutivo en privado: gobernar por los medios.

Al hablar del lema de la convocatoria de La Cámpora por el 24 de marzo, "La Patria primero", Máximo Kirchner reflexionó: "Es lo que siempre tuvimos por delante. Por eso dimos todas las peleas que dimos, cuando le decíamos a la sociedad que había que soportar con los fondos buitres para que no entraran era porque no queríamos que pasara esto".

"Obvio que no manejamos los canales, que en estos 50 días se han dedicado a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente, esto está claro", enfatizó el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo en un vivo en redes sociales de La Cámpora, entrevistado por varios jóvenes que sostuvieron la transmisión durante parte de la movilización desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo. "Hacer caminar 13 kilómetros y que lo hagan con esas ganas marca el nivel de decisión que tenemos para transformar la Patria. Es un ejemplo de poner en valor la democracia", indicó el legislador nacional.

Y expresó: "Queremos un país mejor, me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos a empujar para que deje de serlo".



LARROQUE DURÍSIMO CONTRA

ALBERTO FERNÁNDEZ

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, lanzó duras críticas contra el presidente Alberto Fernández, a quien le recordó su pasado como jefe de campaña del ex ministro Florencio Randazzo en 2017. En plena crisis y en momentos en que La Cámpora endureció su discurso contra el mandatario nacional, Larroque resaltó que Fernández "fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia".

De todas formas, aclaró que su espacio no se irá del Frente de Todos porque ellos fueron los que lo gestaron. "No nos podemos ir de algo que gestamos. El Presidente estaba en un espacio político, después fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. Fue después convocado por Cristina (Kirchner), se sumaron distintos actores, y se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos", remarcó en declaraciones radiales.



KICILLOF

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se refirió a la interna del Frente de Todos y lanzó una dura advertencia a quienes dentro del espacio no quieren "pelearse con nadie". El mandatario bonaerense estuvo en la Plaza de Mayo y, en medio de la movilización se reunió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una de las más férreas críticas de la gestión del presidente Alberto Fernández.