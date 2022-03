Una multitud marchó hacia Plaza de Mayo

El cielo oscilante entre nuboso y despejado, el clima templado y por momentos frío y una llovizna que ocasionalmente dijo presente no pudo evitar hoy que millares de personas retornaran a la calle, después de dos años de veda por la pandemia, para acompañar a los organismos derechos humanos en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un nuevo aniversario del último golpe de Estado cívico-militar.

La concentración en la mítica Plaza de Mayo, epicentro de los hechos más trascendentes de la historia nacional, tuvo dos momentos políticos: uno signado por la izquierda dura y otro posterior con los colores de distintas vertientes peronistas y sindicales. En ambas circunstancias, los organismos de derechos humanos fueron el paraguas que contuvieron a todas las expresiones y las consignas que se levantaron a 46 años de la instauración de la última dictadura.

En este marco, los organismos de derechos humanos leyeron un documento en el que rechazaron al "neoliberalismo", en un nuevo mensaje de sectores oficialistas al presidente Alberto Fernández. "No queremos neoliberalismo. Queremos, como soñaron los y las 30 mil, que el pueblo vuelva a ser feliz", afirmaron las agrupaciones en el mensaje leído frente a la Casa Rosada.

"A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha", afirmaron y apuntaron a los "responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que, hoy como ayer, representa los intereses de las clases poderosas", indicaron.

Al documento suscribieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por su parte, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, pidió que el jefe de Estado escuche al pueblo. "El Presidente, cuando asumió, dijo: Si yo me equivoco, quiero que me lo digan . Bueno, se lo estamos diciendo", enfatizó en declaraciones radiales.

En otro tramo del documento, los organismos expresaron: "Reafirmamos hoy que ¡son 30.000!, porque viven en la memoria, pero también porque los insistentes discursos negacionistas vuelven necesario recordar que no se trata sólo de un número: son las historias de las miles y miles de familias, organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, fábricas, barrios y colegios. Son también las 10.000 presas y presos políticos, miles de personas forzadas al exilio".

"Son 30 mil, en tiempo presente, porque los seguimos buscando y exigiendo justicia. Son 30 mil, y seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN? Reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social". (NA-Télam)