Feletti "dice estupideces", indicó el titular de la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, acusó ayer al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de decir "estupideces" para "buscar la reacción" de los productores agropecuarios. Feletti acusó al campo de especular "para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami" y Pino le contestó: "La estupidez que dijo ese funcionario no vale la pena contestar. Es una provocación".

"Este tipo de dirigentes como Feletti, lo que hace es sacarse la culpa de su ineptitud. Tiene ineficiencia e inoperancia. Y nos mete el dedo en el ojo para que reaccionemos", se quejó el dirigente rural. Además, recordó que en 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner "se refería a la soja como el ´yuyito´ y así empezó el enojo del productor en las rutas: ella decía que eran los piquetes de la abundancia, de las 4x4".

"Por eso esta gente no entiende nada. Pasaron 14 años y seguimos hablando de lo mismo. Es ridículo", lamentó Pino, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia.

Feletti advirtió el miércoles que la cadena alimenticia "tiene tiempo hasta el lunes para rebajar los precios" de acuerdo con lo pactado, y adelantó que en caso de no suceder eso, el Gobierno les aplicará todas las sanciones posibles "dentro de la ley".

Pero el titular de la Sociedad Rural aseguró acerca de los productores agropecuarios: "No ponemos los precios. Los precios los pone el mercado". También, marcó diferencias entre Feletti y el ministro de Agricultura: "Julián Domínguez no es agresivo con nuestro sector", resaltó.

Por último, consideró que el Congreso "tiene que definir qué hacer con las retenciones" y lanzó una advertencia: "Si esto sigue así, los focos de manifestaciones del campo se van a convertir en una gran movilización, con protestas en las grandes ciudades del país", incluida Buenos Aires.



LA COPAL RECHAZÓ

ACUSACIONES

La Coordinara de las Industrias de Productos de Alimenticios (COPAL) rechazó las acusaciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, acerca de que son los responsables de "ataques especulativos". "Lejos de continuar con el espíritu de diálogo de las reuniones que tuvieron lugar esta semana, se ha dejado en evidencia la insistencia por mostrar a la Industria de Alimentos y Bebidas como única culpable, a pesar de que el mismo Gobierno reconozca a la inflación como un fenómeno multicausal", indicó la entidad en un comunicado.

A su vez apuntó hacia el sector supermercadista: "Contrariamente a lo que se afirmó, los incumplimientos mencionados no son responsabilidad de las empresas proveedoras dado que la evidencia indica que los aumentos del sector fueron mayores en el canal comercial que en el precio de salida de fábrica".

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, recordó que "hace 48 horas estuvimos reunidos y a disposición para atender la preocupación de la secretaría en relación al monitoreo de precios. El camino comprometido era que los supermercados retrotraigan sus listas y que las empresas amplíen con información determinada". Y remató: "Las acusaciones emitidas por el secretario de Comercio Interior no se condicen con el compromiso acordado entre las partes ni con la realidad del sector".