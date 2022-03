El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "el principal problema" de la Argentina en la actualidad es que "no tiene un Gobierno ni un rumbo económico claro", en tanto abogó por la construcción de una "coalición amplia" con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo."Tenemos que hacer algo diferente en la Argentina en economía", aseguró Rodríguez Larreta en Madrid, en el marco de su gira europea por España y Alemania, en donde buscó robustecer su proyección internacional pensando en los comicios de 2023.En ese contexto, el alcalde porteño, uno de los actuales referentes políticos de Juntos por el Cambio (JxC), dijo que apuesta por una "coalición amplia" para transformar la Argentina con un plan que no cambie cada Gobierno.En una extensa entrevista concedida al diario español El País, el alcalde porteño sostuvo que "la Argentina está viviendo una situación muy difícil", ya que el Gobierno que lidera Alberto Fernández no tiene "un plan" ni una "visión de futuro".De todos modos, subrayó que no tiene dudas de "la viabilidad de Argentina a lo largo plazo" y acotó: "Tenemos recursos naturales, una de las zonas agropecuarias más fértiles del mundo, tenemos litio que es mineral del futuro, una costa larguísima para explotar la costa. Un capital humano muy cualificado: siguen apareciendo unicornios argentinos, en Latinoamérica somos el país que más tiene. Pero en este momento estamos pasando una situación difícil".