Trabajo conjunto para prevenir el dengue

En el marco de la campaña “Más Seco. Más limpio. Menos dengue” que la Municipalidad de Rafaela lleva adelante desde hace 3 temporadas, se continúa solicitando colaboración y compromiso a la población para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti. En nuestra ciudad se han detectado recientemente algunos casos (6), motivo por el cual es importante seguir trabajando de manera conjunta para prevenir la enfermedad.

Entre los principales recaudos para combatir al mosquito aedes aegypti se distinguen la limpieza del hogar y del patio. Para ello se deben mantener los pastos cortos, vaciar recipientes que acumulen agua y tapar tanques, colocar neumáticos bajo techo, acondicionar residuos utilizando los distintos servicios municipales y limpiar diariamente bebederos de animales. Además, se debe tener en cuenta el cuidado personal. Esto se traduce en acciones como mantener ambientes libres de mosquitos, utilizar espirales, pastillas o insecticidas habilitados así como repelentes; y colocar telas metálicas y mosquiteros en puertas y ventanas.



MANTENIMIENTO

DE LOTES Y CASAS

Recordemos además que está en vigencia de la Ordenanza N° 3508, la cual regula el mantenimiento y limpieza de las propiedades, y obliga a los titulares a mantener limpios los terrenos baldíos, casas y propiedades, evitando allanamientos y sanciones por incumplimiento de la normativa. En este sentido, el municipio cuenta con servicios y establecimientos municipales de recolección y disposición diferenciada, para que las y los ciudadanos puedan disponer los residuos que generen el producto de la limpieza y el acondicionamiento en los hogares. También cuenta con un cronograma de recolección de patio en los diferentes sectores de la ciudad.

El Eco Punto (ex estación de residuos clasificados) está ubicado frente al Cementerio Municipal. Se encuentra abierto de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 para acercar materiales de construcción, voluminosos (chatarras, neumáticos), recuperables (cartón, papel, plástico, vidrio), vegetales (maderas, restos de poda, ramas, césped) y residuos especiales (pilas, focos, aceite vegetal usado, cables, baterías, aparatos informáticos y electrónicos, cartuchos, libros y ropa). Se retiran hasta 10 bolsas correctamente clasificadas.

El Complejo Ambiental permanece abierto de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:00. Se pueden disponer todo tipo de residuos previamente clasificados, sin límite de volumen. Está destinado principalmente a empresas y grandes generadores habilitados para prestar servicios.



RECOLECCIÓN DE PATIO

El calendario de recolección está disponible en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/159. Se debe sacar el domingo correspondiente al sector. Cabe destacar que se pueden sacar las hojas del barrido de veredas y residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas). En el caso de las ramas, hasta dos metros atadas en manojos manipulables. También cacharros, recipientes o materiales que acumulen agua y pueden generar criaderos para el mosquito.



RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

La ciudad cuenta además con un servicio de recolección domiciliaria. Los residuos recuperables se sacan lunes y jueves de 20:00 a 21:00; en tanto que los no recuperables y biodegradables se sacan martes, miércoles, viernes y domingo a la misma hora. Este cronograma puede verse afectado en algunas oportunidades como feriados. Se solicita que ante cualquier duda, los rafaelinos y rafaelinas consulten al 147 Rafaela Responde ([email protected] - [email protected]) o en la web y redes del municipio.



LA IMPORTANCIA DE

CONOCER EL MOSQUITO

A través del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, se brinda información aportada por Luciana Peirone Cappri, comunicadora científica, bióloga, ecóloga, influencer, investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de Córdoba) y becaria doctoral del CONICET. Estos datos sobre las principales características del mosquito transmisor del dengue, sus hábitos, horarios, reproducción y recomendaciones para evitar la propagación, son de gran importancia, teniendo presente que ya existen mosquitos infectados en la ciudad.

Aunque en el mundo hay más de 3000 especies de mosquitos, solo el Aedes Aegypti es el que contagia la enfermedad del dengue. Es una especie pequeña, de color negro y tiene manchas blancas en las patas. No siempre que pique, significa que se transmite la enfermedad. El mosquito enferma de dengue únicamente cuando está infectado.

Respecto a los hábitos se trata de un mosquito más diurno, esto quiere decir que se alimenta principalmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Pero si hay muchas luces encendidas, también puede picar de noche.

En relación a la reproducción, la hembra del Aedes Aegypti pone los huevos y los deja abandonados en bordes de recipientes. Puede poner hasta 100 unidades en un mismo espacio. Este hábito le sirve de estrategia ya que, cuando llueve, el recipiente se llena de agua y alcanza los huevos, estos eclosionan y de cada uno sale una larva.

Luego de 4 o 5 días, las larvas alcanzan el estado de pupa y completan su desarrollo en el día 7. Es decir, en el transcurso de una semana, son mosquitos adultos, emergen del agua y comienzan a volar y picar.

Por este motivo, es importante eliminar, vaciar, dar vuelta o tapar cualquier recipiente que pueda acumular agua y funcionar como criadero. El municipio solicita a las y los ciudadanos colaboración. Se recomienda utilizar medidas preventivas, manteniendo limpios y secos los patios y hogares, manteniendo ambientes libres de mosquitos, utilizando espirales, pastillas o insecticidas habilitados así como repelentes. También se recomienda colocar telas metálicas y mosquiteros en puertas y ventanas.