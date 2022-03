Pese a la derrota, Ecuador y Alfaro están en Qatar 2022

Ecuador, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, se aseguró anoche la clasificación al Mundial de Qatar 2022 a pesar de perder en su visita a Paraguay por 3 a 1, en partido de la 17ª y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador conservó el tercer puesto con 25 unidades y se vio favorecido por la victoria de Uruguay sobre Perú, que quedó quinto y ya no le puede dar alcance al elenco ecuatoriano. Robert Morales (9'), Piero Hincapié e/c (51') y Miguel Almirón (54') anotaron para los guaraníes, mientras que Jordy Caicedo -p- (85') descontó para el conjunto de "Lechuga".

Uruguay derrotó esta por 1 a 0 a Perú en el estadio Centenario de Montevideo y logró la clasificación, mientras que los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca siguen en puestos de repechaje. Uruguay consiguió la tranquilizadora ventaja sobre el cierre del primer tiempo, a los 42 minutos, con un tanto del mediocampista Giorgian de Arrascaeta, quien capitalizó un rebote en el travesaño y venció la resistencia de Pedro Gallese.

En tanto, Colombia goleó como local por 3 a 0 a Bolivia, pero por ahora no le alcanza para meterse en el Repechaje y se la deberá jugar en la última fecha. En el Metropolitano de Barranquilla convirtieron Luis Fernando Díaz, a los 39 minutos del primer tiempo, Miguel Borja, a los 27 del complemento, y Mateus Uribe, a los 45 del mismo período.

Brasil aplastó hoy por 4 a 0 a Chile en el estadio Maracaná y lo dejó sin posibilidades de clasificarse directamente al Mundial de Qatar 2022. Neymar (44m PT de penal), Vinicius (45m PT), Philippe Coutinho (27m ST de penal) y Richarlison (46m ST) anotaron los goles del seleccionado que conduce Tite. El partido se jugó en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, y contó con el arbitraje del argentino Darío Herrera.

Las posiciones quedaron así: Brasil 42, Argentina 35, Ecuador y Uruguay 25, Perú 21, Colombia 20, Chile 19, Paraguay 16, Bolivia 15 y Venezuela 10.

El martes en la última fecha jugarán: Perú vs. Paraguay; Venezuela vs. Colombia; Ecuador vs. Argentina; Chile vs. Uruguay y Bolivia vs. Brasil.