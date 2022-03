Italia quedó afuera del Mundial

Macedonia del Norte se impuso ayer en tiempo de descuento sobre Italia por 1 a 0 y lo dejó afuera del Mundial de Qatar 2022, mientras que el vencedor se medirá en la próxima instancia con Portugal. La "Azzurra" cayó por un gol agónico de Aleksandar Trajkovski a los 47 minutos del complemento en el estadio Renzo Barbera y no participará en la Copa del Mundo, al igual que lo sucedido en Rusia 2018, mientras que se trató de su primera derrota como local en un proceso eliminatorio de cara a la máxima cita del fútbol.

Italia, que se quedó con la última Eurocopa, no estará en el Mundial por cuarta vez en la historia y por segunda consecutiva, por lo que su última participación fue en Brasil 2014, donde fue eliminada en fase de grupos. "Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal (ganar la Euro), esto es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos partidos son así", expresó el entrenador Roberto Mancini.

Ahora, Macedonia se enfrentará con Portugal en la próxima fase del repechaje, luego del triunfo por 3 a 1 del seleccionado de Cristiano Ronaldo sobre Turquía con tantos de Otávio, Diogo Jota y William Carvalho.

Europa ya cuenta con 10 selecciones que tienen asegurada su presencia en Qatar: España, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, Alemania, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

En los otros partidos, Gales, con dos goles de Gareth Bale, superó por 2 a 1 a Austria y definirá la clasificación ante el ganador del duelo entre Escocia y Ucrania, postergado por la guerra con Rusia. Suecia, en tanto, con un gol de Robin Quaison en el segundo tiempo suplementario, le ganó 1 a 0 a República Checa y chocará el martes con Polonia, que avanzó por la exclusión de Rusia por la invasión en territorio ucraniano.