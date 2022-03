Quedan 11 activos

Al igual que el miércoles, este jueves la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó tan sólo un nuevo caso de coronavirus en Rafaela, que alcanzó los 24.827 desde el inicio de la pandemia. Al día de la fecha solamente son 11 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad, mientras que son 21 los ciudadanos que se encuentran aislados. En tanto, los recuperados ya son 24.472 y por 21º día consecutivo no se anunciaron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 344 decesos. Al mismo tiempo, el Hospital "Jaime Ferré" informó que continúa internado un paciente Covid-19 positivo en UTI.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 62 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 736.458, de los cuáles 62.329 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico, 672.949 por laboratorio y 1.180 por autotest. Rosario reportó 35 positivos y la ciudad de Santa Fe 8, entre las más afectadas. Además, en las últimas 24 horas no se reportaron muertes en la "bota", que totaliza 9.114 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia hay 3.352 pacientes activos, 723.992 son los recuperados y ya fueron aplicadas 7.906.361 vacunas de las 7.976.391 dosis que recibió Santa Fe.Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que fueron reportados 1.580 contagios de coronavirus y otras 28 muertes en todo el país. Las provincias de Jujuy y Santiago del Estero no reportaron contagios en las últimas 24 horas, mientras que Catamarca y Tierra del Fuego sólo informaron dos casos cada una. Con los números informados, ascendió a 9.021.240 el total de infectados desde el inicio del brote de Covid-19 en la Argentina y a 127.780 el de los fallecidos. Ayer se realizaron 26.996 testeos, con una tasa de positividad de apenas el 5,85%, mientras que 65.646 personas siguen con la enfermedad en curso, 8.827.814 ya se recuperaron y 664 pacientes con coronavirus permanecen internados en UTI.