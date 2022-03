Continúa la vacunación contra el coronavirus

En medio de la baja de casos registrados de coronavirus, existe la idea de que la enfermedad desapareció o ha sido erradicada; lejos de suceder esto, en este 2022 la población deberá convivir con el Covid y los diferentes tipos de influenzas, con lo cual el tener los esquemas completos de vacunación, será fundamental para evitar complicaciones que deriven en un nuevo estrés para el sistema sanitario. Por si esto no fuera suficiente, también está el dengue.

Actualmente, el operativo de vacunación contra el Covid, con la colocación de terceras y cuartas dosis se está llevando adelante en Rafaela, según precisó la responsable de la Región de Salud, Éter Senn.

“Es importante destacar, que la mejor vacuna es la que está colocada en el brazo y no en una heladera, por eso también convocamos a todos los adolescentes que no hayan ido a colocarse la tercera dosis a que lo hagan, a que vayan a los puestos de vacunación para recibir la vacuna respectiva”, explicó.

Por su parte, la coordinadora de la vacunación, Lic. Luciana Díaz, señaló que “para este viernes hay otorgados 1600 turnos para adolescentes con tercera dosis. Esto se lleva a cabo en la carpa del hospital”. Y aclaró: “La cuarta dosis no es para todos, solo para mayores de 50 años que hayan recibido dos dosis de Sinopharm. También es para quienes necesitan viajar al exterior y tienen dos Sputnik. Deben firmar declaración jurada y presentar documentación del viaje”, precisó.

Díaz dejó especificado, que si bien mucha gente interpretó que cualquiera puede venir a inocularse con la cuarta dosis, lo real es que el esquema de vacunación está compuesto solo de tres dosis.