Se pone en marcha hoy la vacunación antigripal en la ciudad

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó el lunes 21 de marzo la distribución a las 24 jurisdicciones de las primeras 1.112.160 dosis de vacuna antigripal para dar inicio este viernes 25 de marzo en todo el país a la campaña nacional de vacunación 2022.

En nuestra ciudad este operativo comenzará en el hospital y centros de salud, para personal de salud debidamente acreditado, tanto del sector público como del privado.

“Las vacunas antigripales que llegaron son en esta primera instancia para el personal de salud tanto público y privado. La campaña antigripal está estratificada, es decir que van enviando las vacunas de acuerdo a la población objetivo. La semana que viene se recibirán más vacunas y ahí ya van a estar los lineamientos definidos para ir incorporando el resto de la población, que serían geriátricos, adultos mayores de 65, adultos hasta 64, puérperas, embarazadas y niños hasta 2 años con una vacuna antigripal pediátrica”, detalló la responsable de la Región de Salud Rafaela, Éter Senn.

La funcionaria explicó, que “por supuesto que la campaña se inicia en toda la región de salud, en todos los efectores destinados a la vacunación y es importante que la población a la que le corresponda ser vacuna concurra”.



¿PARA QUÉ SE REALIZA LA

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE?

Para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo en Argentina. En cuanto al objetivo que persiguen las autoridades sanitarias, es el de lograr coberturas mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población en riesgo. La vacunación antigripal debe ser efectuada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno (etapa de mayor circulación del virus influenza). No obstante, y si la situación epidemiológica nacional y local lo indican, podrá continuarse mientras haya circulación viral.



¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿A QUIENES?

A partir de la disponibilidad de dosis, se dará inicio a la campaña de manera gratuita y obligatoria en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país, destinada a la población de riesgo definida. El momento para la finalización de la vacunación se establece según situación epidemiológica.

Los grupos que deben vacunarse contra la gripe son: personal de salud; personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación, siendo que en cada embarazo, la persona gestante debe recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de gestación y vacuna triple bacteriana acelular [dTpa] a partir de la semana 20 de gestación.

Además, personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo. Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no recibió dos dosis anteriormente); personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: orden médica o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo (excepto obesos); personas de 65 años y mayores. En las personas mayores de 65 años no se requerirá orden médica para recibir la vacuna antigripal y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo que corresponda; personal estratégico.

Asimismo y en función de la disponibilidad de dosis y la dinámica habitual de la vacunación antigripal, podrán incorporarse a esta categoría, los mismos grupos establecidos y alcanzados en años previos.

Como en los años precedentes, la vacunación de la población objetivo podrá realizarse de manera sucesiva y/o simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis, capacidades operativas y respondiendo a un orden dinámico.