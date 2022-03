Sorteo de Libertadores y Sudamericana en Paraguay

El sorteo de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo este viernes en Paraguay, donde se conocerá cómo estarán compuestas las fases de grupos y los rivales que tendrán los equipos argentinos. El sorteo se realizará en la sede de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque, a partir de las 12:00 de la Argentina y será transmitido por ESPN, FOX Sports y Facebook Watch.

Argentina tendrá seis representantes en la competencia -Boca, River, Estudiantes de La Plata, Vélez, Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba-, que buscarán cortar con el dominio de Brasil, que además de tener el mayor cupo -un total de ocho equipos-, ganó las últimas tres ediciones.

Palmeiras, actual bicampeón y Flamengo (Brasil) lideran el listado de los ocho cabezas de serie que tendrá el sorteo, el resto lo completan Boca, River, Nacional y Peñarol (Uruguay), Atlético Mineiro y Athletico Paranaense (Brasil).

En el bombo 2 estarán Vélez, Corinthians (Brasil), Cerro Porteño y Libertad (Paraguay), Independiente del Valle y Emelec (Ecuador) y Colo Colo y Universidad Católica (Chile).

Por su parte, el bolillero número 3, tendrá a Colón, Sporting Cristal y Alianza Lima (Perú), Deportivo Cali y Deportes Tolima (Colombia), Red Bull Bragantino (Brasil), Deportivo Táchira y Caracas (Venezuela).

Por último, el bombo 4 tendrá a Talleres, Estudiantes (LP). Olimpia (Paraguay), The Strongest, Always Ready e Independiente Petrolero (Bolivia), América Mineiro y Fortaleza (Brasil).

Las particularidades del sorteo son que el grupo A, es para Palmeiras -vigente campeón-, mientras que del B al H se completó según la posición de los clubes en el ranking de la FIFA, y además no se aceptará cruces de dos clubes de un país en el grupo, salvo que uno de los mismos sea proveniente de la Fase 3 de la competición. El certamen más importante de América comenzará el 5 de abril y concluirá el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, donde se jugará sin la regla de gol de visitante en los mano a mano tras 16 años.



TAMBIÉN LA SUDAMERICANA

La Copa Sudamericana 2022 también tendrá hoy su sorteo de la fase de grupos donde Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Banfield y Unión conocerán a sus rivales. Independiente, Lanús y Racing serán tres de los ocho cabezas de serie del sorteo.

La competencia arrancará el miércoles 6 de abril y la fase de grupos finalizará el 25 de mayo. Solo los primeros de cada uno de los ocho grupos se clasificarán a los octavos de final donde se enfrentarán entre el 29 de junio y el 6 de julio con los equipos que terminaron terceros en las zonas de la Copa Libertadores de América.