Forestello vio una evolución

Atlético todavía no pudo sumar como visitante en esta temporada de la Primera Nacional. La Crema sufrió el miércoles su cuarta derrota en otras tantas presentaciones, con el agravante que fue contra un equipo que no había podido ganar aún en el campeonato y que había convertido un solo gol en seis partidos, y que frente al equipo rafaelino se llevó con el 2 a 0 los tres puntos mostrando muy poco, pero lo suficiente para ser más que la formación dirigida por Rubén Darío Forestello.

Un rato después del partido, cuando la tormenta climática empezaba a arreciar en el Gran Buenos Aires, el entrenador expuso su impresión del partido ante los medios en zona de vestuarios.

Entre las frases salientes del técnico, quedó que "el gol que nos hacen en el cierre del primer tiempo cambió el panorama, porque faltaba nada para que termine y pensábamos que en el segundo tiempo ellos iban a tener que atacar y dejar espacios que podríamos aprovechar, pero terminamos siendo nosotros los que tuvimos que dejar los espacios".

De todos modos, en su pensamiento, expresó que "creo que hoy tuvimos un mejor partido, el primer tiempo lo teníamos controlado hasta que sucedió ese error. Fue una pérdida de marca, algo que puede pasar en el fútbol, son errores. Después, en el segundo tiempo estábamos intentando manejar la pelota con Valdivia por dentro, hasta que sintió el desgaste y tuvimos que hacer los cambios. Luego llegó el segundo gol, cuando estábamos adelantados que era algo que podía pasar, y entonces se nos hizo muy difícil, aunque rescato que nunca dejamos de intentar".

El DT recalcó que esa mejoría, desde su punto de vista, es un aliciente de cara a los próximos partidos: "me siento tranquilo, pero no tenemos mucho tiempo, ya el lunes jugamos otra vez. Tenemos que seguir trabajando y buscando lo mejor para ver si podemos seguir ganando de local".