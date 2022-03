Avenida Italia: “Nosotros apuntamos siempre a la vida y a defenderla”

Desde el lunes 10 de enero, avenida Italia, en el tramo comprendido entre Brasil y Maggi, se convirtió en una calzada de una sola mano, con sentido norte-sur. Sin lugar a dudas, generó opiniones a favor y en contra, aunque está a la vista que el tránsito vehicular y peatonal exhibe una mayor seguridad.

“Nosotros apuntamos siempre a la vida y a defenderla”, afirmó Marisel Osttertac, vecina de avenida Italia. “Personalmente, yo vivo sobre avenida Italia y sobre una esquina. Es así como los accidentes o inconvenientes vehiculares pasaban frente a mí, a mis ojos”, agregó recordando la doble mano en el lugar.



“Esta esquina era muy problemática siempre. Sumado a los chicos en bicicleta que iban a la escuela, todo era muy complejo”, remarcó y añadió que “nosotros, como vecinos, comenzamos a movilizarnos por el hecho de que veíamos que en cualquier momento podía suceder un accidente, lo cual pasó, se produjeron varios hasta diciembre del año pasado”.



Posteriormente, “nos encauzamos en este proyecto pero siempre apuntando a defender la vida. Como vecinos vimos muchos accidentes, algunos graves y otros no tanto. El que no vive en la avenida no sabe que los que vivimos sobre avenida Italia somos quienes socorremos a los accidentados”.



Mano única

La velocidad no aumentó con la mano única, detalló Marisel Osttertac, quien además sostuvo que “lo que sí podemos ver es que hay más fluido en el sentido de sobrepaso. Tenemos la opción de no estacionar uno atrás del otro llegando a calle Brasil, sino que podemos hacerlo una al lado del otro y llegar mejor al verde del semáforo.



“También tenemos lomas de burro que controlan la velocidad de quienes transitan por la avenida. Por sobre todas las cosas se respeta la mano única. Y a partir del 10 de enero no recuerdo que haya habido algún accidente”, dejó en claro la vecina que vive hace años sobre avenida Italia y vio el desarrollo del barrio, como el sector comercial



Cambio positivo

“Con respecto a los comercios y comerciantes, algunos dicen que están más cómodos así, porque la gente puede estacionar. Paralela a la avenida está calle Destefanis que permite que también puedan estacionar lo que genera mayor lugar para hacerlo. No se estaciona a unas cuadras, se estaciona 20 metros de los comercios”, manifestó.



“Recordemos que el reclamo para las dos manos se encuentra dado por comerciantes. Pedían dos manos porque era una calle segura y ahora que es una mano dicen que no. No es más insegura, es más tranquila. El barrio en general hizo un cambio rotundo, de manera positiva, en la calle laterales, en la plaza”, sostuvo Osttertac.



Todos beneficios

Además, dijo que se encontró sorprendida, “porque el domingo tuvimos elecciones en el barrio, gran cantidad de vecinos se acercaron a votar y una de las promesas de la lista que gan era no tocar los logros de la gestión anterior. Yo quiero remarcar que el logro de una mano no es de la gestión sino que es de los vecinos. Entonces si se promete esto, por qué se tocarían”, se preguntó



Con respecto al informe que realiza la Universidad Tecnológica Nacional afirmó: “No creo que deje ningún tipo de duda de la utilidad de la única mano. Yo vi a los chicos trabajando casa por casa. Se va a informar algo que los vecinos ya sabemos, porque conocemos los beneficios que tiene esta única mano. Son todos beneficios”.