Hubo tiros, y ataque con cadenas y palos

Ante autoridad de la Seccional 13ª, con sede en un sector del barrio Villa Dominga, una mujer de 36 años de edad, manifestó que como todos los días había escuchado tiros afuera de su casa, y lo asoció a un problema que desde hace tiempo mantienen integrantes de dos familias, una de ellas residente en el denominado asentamiento Demarchi, no alejado a la referida unidad de orden público.

Tal lo adelantado en la mañana de la víspera por LA OPINION online, Según la exponente un sujeto que salió hace poco de la cárcel, manda a adolescentes a molestar a los de la otra familia, muchas veces arrojándoles cascotes.



HUBO DISPAROS

DE ESCOPETA

En dicho contexto, un pariente de los que resultan agredidos de acuerdo a la denunciante, luciendo una máscara blanca para que no lo reconozcan, armado con una escopeta comenzó a disparar hacia el referido asentamiento, en tanto quienes lo acompañaban -en mayoría menores de ambos sexos- usando gomeras se sumaron al ataque.



GRABACIÓN

Así las cosas, quien disparaba observó que estaba siendo grabado por alguien, por lo que gritó que habían sido descubiertos y ordenó el abandono de dicho escenario.

No todo quedó allí, dado que quien tenía la escopeta dijo a varias chicas menores de edad que estaban a su lado, que rompan la moto de quien filmaba, situación que se concretó usando palos.



DOS MUJERES

AGRESORAS

A las jovencitas se agregaron "'Magi' B' y "la mujer del 'Pitu' J.", quienes ingresaron al domicilio de quien era blanco de ataques, y agredieron físicamente -con cadenas y palos- a quien se hallaba con una nieta de 4 meses y sus hijos de 7 y 11 años de edad.



IMPUTACIONES

Finalmente, se imputó a las mujeres atacantes por lo delitos de daño, violación de domicilio y lesiones, a la vez que personal de investigaciones que labora con la Fiscalía, intervino en cuanto a lo relacionado a las detonaciones de arma de fuego.



UNA ESCALERA Y

DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, en la jornada de ayer efectivos de la Unidad Regional V de Policía. fueron informados sobre que en la calle Tucumán al 1000, había una escalera.

En el lugar, un hombre de 85 años de edad manifestó que al levantarse encontró dicho elemento en su vivienda.

Así las cosas, en ese momento se acercó una persona e hizo entrega de una licencia de conducir y dos cédulas de identificación de vehículos, a nombre de un ciudadano.

Seguidamente, los policías en boca de una mujer de 64 años residente en las inmediaciones, escucharon que la escalera le pertenecía, y que había sido sacada desde su finca.