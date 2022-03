Tercera edición del Programa de Artistas

PALA consiste en un ciclo de propuestas formativas, coordinado por profesionales del campo del arte, cuyo objetivo es que las/os artistas que quieran participar puedan trabajar, pensar, desarrollar y profundizar sus producciones y prácticas artísticas en torno al arte contemporáneo.

El programa consta de diez encuentros, contando la exposición final. Los mismos se desarrollarán a lo largo de doce meses, en un encuentro mensual durante un fin de semana con uno/a de los/as referentes que fueron invitados. Pablo Sinaí será el tutor de la presente edición. El formato de los encuentros de #PALA22 será 100% virtual, exceptuando la muestra final a la que los y las participantes podrán asistir pero sin obligación alguna.

Docentes

Clarisa Appendino, Ana Gallardo, Gabriela Guibert, Herminda Lahitte, Nancy Rojas, Catalina Romero, Pablo Sinaí (tutor general del grupo)

Convocatoria

La convocatoria se encontrará abierta desde el 21 de Marzo hasta el 13 de Abril a las 23:59hs. El grupo de formación con el que trabajará cada docente nunca superará los veinte (20) participantes.

Sobre Pablo Sinaí, tutor de #PALA22

Artista visual y docente. Como artista, entre sus proyectos individuales se destacan: El signo que habito, MM Gallery, BsAs 2021; Todo en su lugar correcto, Galería ENSEMBLE ,BsAs 2019, Propósito de falla, Museo Banco Provincia, BsAs 2018; La caída, Galería Pabellón 4, BsAs 2017; Ingenuitat apart, Galería de Les Fontetes, Principado de Andorra (2009).

Obtuvo el Tercer Premio en Pintura del 107 Salón Nacional 2018; una Mención en el XCIV Salón de Mayo 2017; Premio adquisición en la XX Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2016 y el Primer Premio en Pintura de la Universidad de Belgrano 2015.

En su rol como docente, desde el año 2000 al presente, ha impartido talleres de producción, tutorías individuales y dictado de seminarios intensivos en varios espacios culturales, como El Querido en Mar del Plata, Isidoro espacio de Arte en Coronel Suárez y Desarmadero en Bs. As. También en el Museo MACBA de Bs. As.

Desde el año 2020 junto a Federico de la Puente coordina Clínicas CUATROXCUATRO, Programa internacional de formación para artistas.