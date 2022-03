José María Muscari presenta su espectáculo “Sex- Viví tu experiencia” en Rafaela.

FIORELLA MARTINA

El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el ser humano. Desde hace siglos las personas pueden acceder a diferentes tipos de piezas teatrales, teniendo la oportunidad de apreciar la actuación, la música, en algunos casos la danza, múltiples artes escénicas que se entrecruzan para lograr grandes resultados. José María Muscari, dramaturgo y director argentino, entiende el concepto a la perfección y crea, con su particularidad, shows que generan impacto.

“Sex” es baile, actuación, canto y chispa que nunca se apaga. Es una experiencia teatral de vanguardia, en la que una troupe de talentos muy variados se anima a desafiar sus propios límites y los del público en relación al sexo. Con más de 150.000 espectadores, se posiciona como uno de los espectáculos más vistos actualmente en la cartelera, a punto de comenzar una gira nacional e internacional. En una entrevista exclusiva con La Opinión, José María Muscari relata los comienzos de este show que en pocos días llega a la ciudad.

“Sex surgió de una idea que yo tenía hace mucho tiempo de hacer un espectáculo que tuviera que ver con el sexo. Yo siento que la sexualidad, la sensualidad, lo provocador, lo diferente siempre era como un condimento, pero nunca un eje central. Entonces, me parecía que era tiempo de iluminar eso. La idea tuvo un proceso de maduración muy largo en mi cabeza; incluyó un viaje a Nueva York, diferentes fuentes de inspiración que fueron desde películas hasta libros y también preguntarme a mí mismo qué me pasaba con el sexo, con el cuerpo, con el deseo”, recuerda Muscari.

Sin embargo, las ideas llegan a ser aún mejores cuando se ponen en común, cuando se comparten. “Mixturando todo eso lo convoqué a Mati Napp que es mi aliado artístico, porque lo coreográfico ocupa un lugar destacado y considero que él es uno de los mejores coreógrafos de Argentina. A partir de ahí, con Paola Luttini que es la productora y cocreadora, empezamos un derrotero que fue básicamente darle rienda suelta a las fantasías”. Detrás de escena, este equipo trabaja en conjunto para que los artistas brillen sobre el escenario.

“Desde ese momento, que fue hace más de 3 años, Sex supera ampliamente todo el imaginario que yo tenía. Ni en el mejor de los sueños hubiera imaginado el éxito de lo que el show terminó siendo”, agrega el dramaturgo.

En este sentido, se puede decir que tanto el éxito como el fracaso son inexplicables. Es complejo definir cómo y por qué un show llega a ser exitoso, pero Muscari se aventura a especular sobre esto, teniendo en cuenta la larga permanencia de “Sex” en cartelera. “Creo que el éxito de Sex se basa en la mezcla de la alta calidad artística, con la temática del sexo, la popularidad, la fama y la empatía de las personas que se suben al escenario. La cercanía que se ofrece, proponiendo una experiencia interactiva, aun en teatros convencionales donde el público se sienta en butaca, genera un fenómeno particular, de fascinación. Por otro lado, es muy atractivo ir a ver un espectáculo de sexo que, si bien en algunos momentos puede jugar con algo explícito porque hay desnudos y lenguaje adulto, no deja de ser una reflexión poética alrededor de la libertad, el cuerpo, el deseo y el goce”, reflexiona.

Estos temas que por mucho tiempo fueron tabúes, actualmente se encuentran en libros, películas y también en teatro. El arte no se queda atrás, entiende la importancia de hablar, de poner en discusión, debatir y demostrar que ya no es algo que se debe mantener oculto. La libertad de expresión alcanza todos los espacios, incluyendo lo artístico que ofrece una visibilidad ligada con lo creativo y lo sensible.

Desde su fecha de estreno en 2019, Sex tuvo varias versiones. En primer lugar, un formato absolutamente interactivo. Luego, con la llegada del Covid-19 se vieron obligados a reinventarse. De este modo, surgió “Sex Virtual”, un formato disponible en la web, para acompañar a la gente en la época de mayor encierro. Así mismo, llegaron al formato “Auto Sex”, una experiencia única en autocine. “Ahora volvimos con una versión envolvente y con protocolo, que es la que va a estar de gira. Lo que se van a encontrar es un show efervescente, energético y sobre todo de una alta calidad artística. Hay 12 personas en escena, otras 10 personas abajo del escenario, proyecciones, luces, humo; a mí me encanta que el público rafaelino se encuentre con el mismo show, como si lo vinieran a ver a Buenos Aires”, explica Muscari iluminando lo que se verá próximamente en la ciudad.

La pandemia por Covid-19 puso en pausa a todo el movimiento artístico y es por eso que el regreso a escena es tan importante. “Esta gira tiene un color especial porque es el reencuentro con mi profesión, con llegar al interior y la verdad es que estoy re feliz. Me encanta ir a Rafaela porque es una ciudad súper teatrera, muy interesada y muy acompañante del evento teatral. Cada vez que mis espectáculos pisaron Rafaela fueron exitosos, especialmente por el público”, recuerda Muscari, quien tuvo su paso por el Festival de Teatro que se realiza desde el año 2005 por iniciativa del municipio local y que trabaja desde su área de Cultura para consolidar a la ciudad como un polo cultural de referencia regional y nacional.

José María Muscari la destaca por su llegada y su calidad artística, teniendo en cuenta también, que es uno de los epicentros teatrales más destacados del interior del país. “Lo que más me sorprende de las ciudades del interior es el enorme interés que hay en que llegue una obra de estas características. La gente sabe de la calidad artística que tiene lo que hago y de mi seriedad. Tiene mucho valor para nosotros lo que sucede cada noche en escena”. El show se enfoca en el disfrute total del espectador, generando multiplicidad de sensaciones.

En la ciudad, la venta de entradas se disparó incluso antes de saber el elenco que vendría. Finalmente, los artistas convocados son Ginette Reynal, Christian Sancho, Valeria Archimo, Celeste Muriega, Mario Guerci, Nacho Sureda, Sebastián Franchini, Maxi Diorio, Sole Bayona, Tito Diaz, Ana Devin y Marina Lapcak. Se recuerda que el punto de venta es Faber Libros situado en calle Saavedra 54 y de manera online en www.plateavip.com.ar.

“Mi expectativa está cumplida de antemano y no veo la hora de que comience la gira. De hecho, voy a ir a Rafaela porque tengo un recuerdo extraordinario de la ciudad. Cada vez que voy veo a un público tan entusiasta y tan teatrero que me encanta estar ahí”, concluye el dramaturgo.

"Sex" es una experiencia y un disfrute constante, un espectáculo que trasciende todos los límites y que busca tocar la fibra íntima de las personas. Esperamos entonces a José María Muscari y a los artistas con los brazos abiertos.