Con sabor a despedida en la Bombonera

Hace algo mas de 4 años, en ese mismo estadio, ícono del futbol criollo, aquella Selección dirigida por Jorge Sampaoli, también jugaba el ultimo partido de las eliminatorias en condición de local, vaya paradoja, restando un capítulo que se disputaría días después en Quito ante los ecuatorianos, un hecho similar al que acontecerá el próximo martes, pero en este caso en la ciudad de Guayaquil.Las cosas no estaban bien y estarían mucho peor pese a la clasificación milagrosa al mundial en el estadio Atahualpa; esa noche en la cancha de Boca, un macilento equipo albiceleste, no pasó del empate ante los peruanos y el suspenso sobre su clasificación, se prolongó hasta la última fecha, abrazando ese objetivo de llegar a Rusia, gracias a la mejor actuación individual de Lionel Messi que se recuerde con nuestra casaca, anotando los 3 goles que terminaron de sellar el pasaporte.Aquella jornada en la Ribera porteña, la multitud se retiró con muy feos presagio por el adoquinado de ese pintoresco barrio de Quinquela Martin, la antítesis de estos días, donde el equipo que dirige Lionel Scaloni, ya sabe desde fines del año pasado que formará parte de los atractivos de Qatar y que, en todo caso, el partido de esta noche, será propicio para abrigarlos de afecto y optimismo, sin márgenes para revivir viejas incredulidades.EL ULTIMO DE MESSIEs difícil que la Selección vuelva jugar en el país antes de Qatar. Las fechas son escasas y el calendario no juega a favor de una concentración en Ezeiza, de un amistoso contra Haití para estirar las piernas y recibir ovaciones. Luego de este partido ante Venezuela y el duelo frente a Ecuador, en Guayaquil, solo quedarán dos ventanas oficiales. La de junio, cuando la Scaloneta enfrentará a Italia (el 1° en Wembley), en el duelo de los campeones de Europa y de América, y, seguramente se den uno o dos amistosos más en el Viejo Continente. Luego vendrá la fecha FIFA de septiembre, la última antes del Mundial, donde el cuerpo técnico aspira a enfrentar a rivales mundialistas, probablemente en Europa y en Estados Unidos. ¿Y después? Los torneos de las ligas top cortan poco tiempo antes de que la bola empiece a rodar en el estadio Al Bayt de la ciudad de Al Kho, el 21 de noviembre. Y para ganar tiempo, es factible que el grupo se junte directamente en Qatar. Entonces, las posibilidades de verlos nuevamente por el país son casi nulas.Y en la práctica de este miércoles, en los minutos que fue abierta, se lo pudo ver contento como se lo ve cada vez que se pone la celeste y blanca. Sin dudas, es un remanso para el capitán luego de la eliminación del PSG de la Champions y de los silbidos de los fanáticos a todos (salvo a Mbappé).Como no pudo jugar ante Chile y Colombia a comienzos del 2022 por estar recién recuperado del Covid, para Leo será su estreno en el año en el equipo que dirige Lionel Scaloni, una formación que tendrá al menos seis bajas de los habituales titulares.MAESTRO Y ALUMNO FRENTE A FRENTEA lo largo del planeta hay distintas maneras de conducir equipos de fútbol, planteles, grupos: sin dudas, la idiosincrasia que se instaló en Ezeiza tiene el sello distintivo de José Néstor Pekerman, el técnico que le dio un salto cualitativo a las Selecciones Juveniles, no sólo por la cantidad de títulos obtenidos, sino por la proliferación de jugadores que luego serían estrellas. José nunca lo dirá ni se jactará de ello, pero es el padre de la Scaloneta, y también de los demás colegas que ayer fueron sus dirigidos y que, con el retiro, se convirtieron en entrenadores o en directores deportivos. En la Bombonera este viernes se vivirá una noche de reconocimiento porque tanto Scaloni como su cuerpo técnico son ADN José.En el banco argentino estarán sentados los viejos pibes de Pekerman, con los que el hoy conductor de Venezuela alguna vez compartió la gloria. Scaloni, Pablito Aimar y Walter Samuel fueron parte del plantel del Sub 20 que ganó el Mundial de Malasia 97. Además, el actual entrenador de arqueros es Martín Tocalli, el hijo de Hugo, quien fue la mano derecha de Pekerman en la construcción de esa identidad que nos distinguió en todo el mundo. Precisamente el Lionel DT es un ferviente defensor de José y su idea.ARMANI Y SU GRAN OPORTUNIDADEn total, el arquero de River defendió la camiseta argentina en 16 oportunidades (el ultimo fue ante Bolivia en Brasil) y recibió 17 goles en contra, mientras que en cinco partidos mantuvo su valla invicta.Su debut se dio en el Mundial de Rusia 2018, cuando fue titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Nigeria y luego ante Francia, en lo que fue la eliminación en octavos de final. En esos dos partidos recibió cinco goles, cuatro de ellos ante los eventuales campeones del mundo.A partir de allí, pese a una competición sana con Esteban Andrada, lo cierto es que Lionel Scaloni siempre se inclinó por Armani como dueño del arco. Al menos, hasta el inicio de la Copa América 2021, cuando el director técnico le dio la titularidad a Emiliano Martínez luego de que Armani tenga problemas a la hora de testear negativo tras superar el Covid, algo que, a la luz de los hechos, por las actuaciones fabulosas del arquero de Aston Villa, su rol ha quedado relegado al papel de sustituto.Habrá sonrisas y palmas esta noche en La Bombonera para darle desde nuestro país el ultimo espaldarazo a un equipo, que ha vuelvo a generar una expectativa inusitada, antes de un Mundial.