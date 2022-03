Talleres vs Unión: Suspendido

En María Juana, Talleres y Unión de Sunchales igualaban 1 a 1 por la primera fecha del torneo Apertura de Primera A pero la lluvia y tormenta eléctrica impidieron que el encuentro se pudiera completar y tuvo que ser suspendido a los 25 minutos del complemento.

Brian Otero había puesto el 1-0 para la visita, a los 40 minutos de partido, y en el complemento, a los 9m, José Wasinger igualó el cotejo.

En Reserva igualaron 2 a 2.



SIGUE HOY

La primera fecha del Apertura de Primera A de LRF tendrá continuidad en la jornada de este jueves con la disputa de otro adelanto. A las 19hs, Brown recibirá en San Vicente a Atlético de Rafaela, por la zona A.

El resto de los partidos: ZONA A: Domingo 27/3: 16hs (Reservas 14.30hs): Ben Hur vs Arg. Vila, Dep. Aldao vs Dep. Tacural, Dep. Ramona vs Peñarol. ZONA B: Domingo 27/03: 16.00hs (Reserva 14.30hs) Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo. Miércoles 30/03: 22hs (Reserva 20.30hs): Deportivo Libertad vs Atlético María Juana. Interzonal: Domingo 27/03: 16.00hs (Reservas 14.30hs): 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado.



ARRANCA LA PRIMERA B

Este jueves se pondrá en marcha el Apertura de Primera B con la disputa del adelanto que jugarán en Frontera, Defensores y Sportivo Santa Clara, a las 16.30hs (Reserva 15hs), por la zona Sur.

El resto irá el domingo, desde las 16hs: Zona Sur: Susana vs Atl. Esmeralda, San Martín Angélica vs Zenón Pereyra, Libertad EC vs Juventud Unida VSJ, Dep. Josefina vs La Hidráulica. Zona Norte: Tiro Federal vs Ind. Ataliva, Bella Italia vs Arg. Humberto, Moreno de Lehmann vs Belgrano San Antonio, San Isidro vs Sp. Roca. Libre: Ind. San Cristóbal.