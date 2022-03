Continúan las acciones para aumentar la oferta exportable

Con el objetivo de potenciar y diversificar la oferta exportable de la ciudad, tratando de generar una base exportadora más amplia, este martes por la mañana se desarrolló una reunión en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela.

En dicha reunión estuvieron presentes Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio; Germán Burcher, secretario de Comercio Exterior de la Provincia; Anabella Battistini, coordinadora del Área de Relaciones internacionales; Florencia Boide, tutora de Rafaela Exporta y miembros de las empresas Marengo, Colsani, INBIO y Food Solutions.

“Estamos aunando esfuerzos, coordinando acciones y acompañando a cuatro pymes industriales de la ciudad”

En el encuentro, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, expresó: “Venimos acompañando y articulando en el marco del programa Rafaela Exporta, con la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia en su programa Desafío Exportador y con la Cámara de Comercio Exterior. Allí estamos aunando esfuerzos, coordinando acciones y acompañando a cuatro pymes industriales de la ciudad”.

“La presencia del secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher y parte de su equipo nos sirvió para poder contarle cuáles fueron los avances de este programa que venimos llevando a cabo juntos con la Provincia, cuáles son los principales logros que las empresas han conseguido a partir de este acompañamiento y sobre todo, ver los nuevos desafíos de los próximos meses. Allí cada empresa pudo contar los desafíos, como los de participar en ferias internacionales, llevar muestras a países limítrofes, establecer sus costos a precios competitivos, realizar análisis de diferentes mercados y la necesidad de financiamiento. Allí Germán pudo contarles las diferentes líneas que hay a disposición por parte del Gobierno provincial”; sumó Peiretti.

“Todo esto hace al objetivo que tiene la Nación, la Provincia y el Municipio; que más pymes santafesinas logren comercializar en el comercio exterior y que puedan exportar. Nosotros desde el Municipio, estamos alineados a este objetivo”; cerró.



EL ROL PROVINCIAL

Seguidamente, Germán Burcher, secretario de Comercio Exterior de la Provincia, manifestó: “La visita a Rafaela responde a estar presentes en el territorio, cerca de los municipios, de las cámaras de comercio exterior y para conocer la realidad más de cerca con lo que está ocurriendo con los programas que tenemos y que llevamos adelante. Aquí en el esquema del Rafaela Exporta, donde se articula el esfuerzo del Municipio, la Provincia y de la Cámara de Comercio Exterior. Se van viendo resultados y avances en la gestión de las empresas en este gran objetivo que tenemos: que más empresas exporten”. “Uno de los grandes objetivos que tenemos desde la agencia Santa Fe Global es que más pymes exporten. También que exportemos con mayor valor agregado, y justamente las empresas que participan del Rafaela Exporta, son las que reúnen esas condiciones, es decir, empresas pymes, locales que generan y producen con valor agregado”; sumó Burcher.

El funcionario provincial expresó que “la satisfacción es que las empresas están participando de este programa. Algunas están tomando líneas de financiamiento que se ofrecen desde el Gobierno provincial para ganar capacidades y para invertir en equipamiento. También están participando en ferias internacionales que estamos promocionando desde la Provincia, donde apoyamos a las empresas con los stands, para que no tengan que absorber ese costo y de esa manera se van sumando esfuerzos detrás de este objetivo de que más pymes exporten. Creo que los logros que estamos teniendo hasta acá son muy buenos y vamos encaminados a que durante este año tengamos más empresas exportadoras en la ciudad de Rafaela”; cerró el secretario de Comercio Exterior.



PARTICIPACION EN

RAFAELA EXPORTA

Por último, Néstor Salazar, de la empresa Marengo S.A e integrante de Rafaela Exporta, sumó: “Nosotros estamos en el Rafaela Exporta con todo el entusiasmo de concretar, como pyme, exportaciones en una primera etapa a países limítrofes donde vemos todas posibilidades favorables como para poder concretarlas”. “Hay diversidad de cuestiones, de competitividad, de productos específicos, de buscar un diferencial para poder concretarlas, pero estamos bien encaminados. Al principio no lo teníamos como una alternativa porque, como empresa, estamos mirando el mercado interno, pero con este apoyo se logró que podamos mirar otras alternativas de comercio exterior”; sumó.

Salazar cerró contando que “es el segundo año que formamos parte del Rafaela Exporta. El año pasado empezamos con conversaciones, pero todo lleva tiempo. Allí pudimos conocer mercados y llevar adelante reuniones. Esperamos este año darle continuidad a todo ese aprendizaje, no solo en capacitación con profesionales que nos han dado la posibilidad de entender, sino también tener la posibilidad de capitalizarlo”.