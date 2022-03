Ahora se reaviva la polémica sobre el sentido de circulación de Av. Italia

Después de que la Secretaría de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela consideró que bajó la resistencia de vecinos para dejar firme el sentido único de circulación de norte en avenida Italia, en el tramo que va de Gabriel Maggi hasta Brasil, en los últimos días frentistas y comerciantes de ese sector aseguraron todo lo contrario y expresaron su malestar y desacuerdo con esta decisión municipal.

“Estamos acá en representación de muchos más, para dar una respuesta a la información que liberaron desde el Municipio, que comunica que los comerciantes y los vecinos han aceptado la circulación de una mano de la avenida Italia, cuando no es así. Se estuvo mintiendo mucho con este tema, salieron noticias que decían que había un semáforo licitado para esta avenida y Jaime Ferré, el cual es inexistente. También se dijo que se juntaron 600 firmas para que la avenida sea solamente de una mano, y en las noticias salió que eran 168 firmas, nosotros en menos de 24 horas juntamos alrededor de mil firmas. Estamos acá por esta injusticia y por las mentiras que proponen de parte del Ejecutivo”, sostuvo el comerciante Emanuel Torres.

Acerca de las complicaciones que se observan desde que la avenida funciona con un único sentido de circulación, los vecinos que se reunieron para exponer su posición indicaron que “las principales consecuencias que vemos es que aumentaron cuatro veces más los accidentes dentro del barrio, aumentó la velocidad en esta avenida y es más peligrosa ahora. Además, cualquiera que venga y se detenga a mirar lo que pasa, ve como también está perjudicada la zona comercial que está sobre la avenida”.

Torres, dijo que “con respecto a las ventas, nosotros perdemos a los clientes que pasaban de vuelta para ir a sus casas, directamente eligen otro camino. Deberían alargar seis cuadras si quieren venir a esta zona. Otra cosa muy importante es que no solamente se ve afectado el sector comercial sino que los mismos vecinos, porque claramente aumentó la inseguridad. En dos meses ya robaron más de ocho veces, y jamás había pasado eso”.

“Los vecinos del barrio están muy preocupados por este tema, por la circulación y la gente que se amontona en las esquinas provocando accidentes, también no se respetan los límites de velocidad. Antes cuando la Av. circulaba en doble sentido, todos sabían que había que circular con precaución y manejaban de forma prudente. Hoy van como quieren y sin respetar. No priorizan la vida de las personas”, afirmó el comerciante.



AL AGUARDO DEL

INFORME DE UTN

A finales de marzo se termina la evaluación de la UTN, y de acuerdo a lo anticipado por el Ejecutivo, todo indica que avenida Italia seguirá siendo de una mano.

Al ser consultados, los vecinos y comerciantes sostuvieron: “Nosotros proponemos que se escuche al vecino. Vienen a hacer una evaluación de la UTN, ese trabajo va a ser pagado y obviamente nos parece que va a ser imparcial el resultado, no van a tener en cuenta lo que era la avenida antes a lo que es ahora. Ellos siempre dijeron que en esta avenida hubo múltiples accidentes, daban a conocer los números y eran unos 2 mil por año. Cuando nosotros, con nuestro abogado averiguamos, en dos años existían unos 14 accidentes. Estamos cansados de las mentiras y que difamen al vecino de barrio Italia. La avenida es la arteria principal del barrio y ellos pretenden hacer lo que quieren con esta misma. Acá hay un centro comercial a cielo abierto y lo buscan destruir”.

Torres, señaló que “nuestra idea es que el Intendente nos atienda, porque en todas las reuniones que tuvimos él nunca estuvo. Así que vamos a hablar personalmente con él, que dé la cara y nos explique por qué está arraigado a este tema con la avenida Italia”.

Por su parte Rubén, otro vecino del sector, manifestó que “la situación actualmente se complicó. Lo que era la avenida, su trayectoria y recorrido, su movimiento, se volcó a las calles laterales, que son calles comunes sin semáforo ni control por parte del Municipio. Se puso difícil el hecho de circular por estas calles, ya hubo varios accidentes y uno de gravedad. Queremos que la Municipalidad se haga cargo, que el Intendente se muestre, siempre nos mintieron sistemáticamente. Hoy por hoy, creo que cerraron dos locales comerciales, también la gente que volvía a su casa y compraba, no lo hace. Y acá la inseguridad creció, aunque se diga que está todo bien. Acá los fines de semana y a la madrugada es “tierra de nadie” porque hasta la policía circula en contramano. Los sábados a la madrugada no hay control de nada y el Ejecutivo a eso no lo ve”.

“Queremos que digan la verdad, que comenten lo que realmente querían hacer con esto, cuáles eran sus intenciones. Hay que tener en cuenta lo que la mayoría de la gente quiso. A esto lo hicieron prepotentemente solo por mostrar obras, como ya lo hicieron. Las dársenas acá ya juntaron yuyos de unos dos metros de alto e intimaron al frentista a que los corte porque si no le cobraban una multa. Y son ellos los que se deberían ocupar de eso. Hay muchos gastos que los tiene que pagar la comunidad y son innecesarios”, finalizó este vecino.