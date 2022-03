La dura advertencia del secretario Feletti

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El secretario de Comercio, Roberto Feletti, advirtió que la cadena alimenticia "tiene tiempo hasta el lunes para rebajar los precios" de acuerdo a lo pactado, y adelantó que en caso de no suceder eso, el Gobierno les aplicará todas las sanciones posibles "dentro de la ley".

El funcionario denunció a una decena de empresas que no cumplieron con los acuerdos de precios firmados y acusó a sus accionistas de "querer comprarse más departamentos en Miami a costa del pueblo argentino".

"Sufrimos un ataque especulativo", subrayó Feletti durante una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas para contener la suba de precios.

Asimismo, planteó sus diferencias públicas con el equipo económico al revelar que su opinión es que "se deben aumentar las retenciones a los cereales".

"De haberlo hecho se hubiese desvinculado el precio internacional del interno y se hubiera atenuado la suba de precios que se produjo al iniciarse la guerra", enfatizó.

Durante toda su exposición, Feletti cargó contra los empresarios y reconoció que las negociaciones para lograr la lista de Precios Cuidados serán "complicadas".

Asimismo, intentó despegar a su Secretaría de la inflación de las últimas semanas. "Sufrimos un ataque especulativo, infundado y no tolerable", recalcó.

En la misma línea sostuvo que "la inflación es multicausal" e involucró a otras áreas de Gobierno en su control.

"Es necesaria la estabilidad cambiaria y que el Banco Central aumente reservas y aleje expectativas de devaluación. El Ministerio de Economía tiene que armonizar precios, tasas de interés y tipo de cambio para bajar esas expectativas y los ministerios de la economía real tienen que trabajar para aumentar la oferta de bienes porque en muchos casos los incentivos a la demanda pueden colisionar con la falta de oferta", sostuvo.



CREAN CANASTA

El Gobierno nacional anunció la creación de una canasta de "Precios Cuidados" para los comercios de proximidad que será presentada junto a la renovación del mismo programa orientado a los supermercados.

El anuncio lo formuló el secretario de Comercio, Roberto Felletti, durante una conferencia de prensa en la que también adelantó que se estudia la implementación de un fideicomiso para productos frescos.

Feletti admitió que la medición de inflación de marzo "no va a dar bien", pero se excusó de dar mayores precisiones sobre la evolución de los precios.

El funcionario explicó que el 60% de los consumos se da a través de los comercios de proximidad y reconoció que "el problema en ese sector es el control y el margen de ganancia respecto de la gran superficie".

El 7 de abril vence el actual esquema de Precios Cuidados y es intención de la Secretaría renovarlo y al mismo tiempo dar a conocer la lista para los comercios de cercanía, que será similar pero con ajustes de acuerdo a sus características.