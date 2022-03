Acto propio por el Día de la Memoria

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El primer 24 de marzo para el presidente Alberto Fernández -desde 2020 que no se moviliza debido a la pandemia- encuentra al Frente de Todos en su peor momento. Y es que el mandatario y su vice no se hablan y las alarmas de varios funcionarios de la coalición se encendieron y manifiestan sensata preocupación ante el suceso.

A 46 años del último Golpe de Estado, el Presidente decidió despegarse de las actividades convocadas por el oficialismo -entre ellos la movilización de La Cámpora- y encabezar un homenaje a científicos desaparecidos que se realizará en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a las 10:00. Durante la ceremonia, se efectuará la reparación de legajos de la comunidad de Conicet.

El año pasado, el jefe de Estado había participado de un homenaje a los trabajadores desaparecidos en una actividad convocada por H.I.JO.S en la Casa de la Militancia, en la ex-ESMA.

Lejos de todo, esta vez no participará de ninguna de las movilizaciones convocadas, sino que rememorará a las víctimas del terrorismo de Estado en una ceremonia en la sede de la cartera que conduce Daniel Filmus.

Por su parte, en vísperas del 24, Cristina Kirchner -otra de las protagonistas principales del malestar interno del Frente de Todos- se mostró reunida con Hebe de Bonafini, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y férrea crítica del Presidente.

En las calles, sin marcha unitaria, las fuerzas que componen el Frente de Todos también reflejan la crisis y se movilizarán fragmentadas.

El kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, llamó a concentrar en la ex-ESMA a partir de las 09:00 y luego estarán en Plaza de Mayo a partir de las 15:00 para confluir con el resto de las fuerzas; mientras que las agrupaciones que respaldan al Presidente, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, lanzaron un llamado a concentrar a las 12:00 en Belgrano y 9 de Julio.