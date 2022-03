La Mesa de Enlace busca marcarle la cancha al Gobierno y arranca por el Congreso

Se vienen tiempos difíciles para el sector agropecuario y la dirigencia rural lo sabe. Después de varios días agitados, a partir de las medidas implementadas por el Gobierno nacional, la Mesa de Enlace decidió apostar al diálogo y logró reunirse con bloques de Diputados, vinculados a la oposición, para intentar cosechar adhesiones de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que las retenciones siempre están en agenda.

Por supuesto que la ocasión sirvió también para analizar la coyuntura y las políticas aplicadas tendientes a bajar los niveles de inflación. En ese sentido, debe señalarse que el Gobierno avanzó con los fideicomisos y mantiene encuentros frecuentemente con empresarios de los sectores productivos para monitorear los precios de aquellos productos que integran, principalmente, la canasta básica.

Durante toda la jornada de ayer, los máximos referentes de CRA, SRA y FAA, estuvieron recorriendo el Congreso de la Nación para mantener varios encuentros. CONINAGRO también dijo “presente”, pero estuvo representada por el vicepresidente Elbio Laucirica y no por su presidente, Carlos Iannizzotto.

“Venimos a buscar que se regulen las retenciones como corresponde porque el Congreso debe fijar los Derechos de Exportación y nosotros necesitamos herramientas legales que brinden sustento y previsibilidad a la producción”, expresó Carlos Achetoni, presidente de FAA. Y agregó: “con las medidas tomadas, el Gobierno no bajará la inflación porque acá se necesita generar confianza, certidumbre y reglas claras, es decir, un plan que genere empleo, reduzca asistencias y que al mismo tiempo descomprima impositivamente”.

Al referirse a los fideicomisos y la decisión oficial de regular los precios de productos como el pan, el productor mendocino explicó: “nosotros incidimos poco en el precio final y por más que nos pidan que regalemos la producción, la influencia sería la misma”. Paralelamente, se quejó de los incrementos que sufre el sector primario en materia de insumos y reflexionó: “hay que hacer cosas distintas porque después de 20 años de retenciones se ha multiplicado la pobreza”. Y sentenció: “la falta de confianza e incertidumbre genera mayor inflación”.

El presidente de SRA, Nicolás Pino, fue otro de los dirigentes que mostraron su disconformidad con el esquema impositivo. En ese sentido, afirmó: “nuestro país necesita un orden institucional, las retenciones no tienen sustento legal y nos reunimos con las fuerzas políticas legislativas en el Congreso reclamando el derecho de los productores”

Por su parte, Laucirica expresó: “vinimos al Congreso porque es el ámbito del seno de los acuerdos y aquí debemos procurar la previsibilidad y garantías para producir en el campo y desarrollar nuestras economías regionales”.

La mirada de CRA también estuvo en la misma sintonía. Su presidente, Jorge Chemes, fue contundente al remarcar que “los nuevos anuncios y medidas de suba de derechos de exportación a harinas y aceites de soja, el fideicomiso del trigo (un aumento de retención encubierto), el hecho de retrotraer precios de alimentos a febrero y precios cuidados que desincentivan la oferta, generan desabastecimiento recurrente”.

Al respecto, manifestó: “hace 20 años los productores y los trabajadores soportamos una economía con controles de precios, intervenciones en los mercados, con el resultado de inflación creciente”.



LA VISIÓN DE LEGISLADORES

El diputado nacional por el bloque “Avanza Libertad”, José Luis Espert, apoyó los reclamos del campo y enumeró una serie de medidas que debieran tomarse para potenciar la producción: “estoy a favor de retenciones cero, de una economía abierta al mundo y de eliminar ingresos brutos que el agro también paga fuertemente”.

Al analizar las políticas orientadas en bajar la inflación, expresó: “los países civilizados están aprovechando el boom de los precios de trigo, gas y nafta para producir más. Acá no nos comamos más el verso de que más recaudación implica mejoría en las cuentas públicas porque en realidad es más dinero para que la corporación política siga con su juega de demagogia y populismo”.

Ricardo López Murphy fue otro de los legisladores que recibió a la Mesa de Enlace. Finalizado el encuentro, mostró su absoluto rechazo a las medidas oficiales y le apuntó a la figura presidencial: “mientras se quiere llevar puesto al campo y a la Constitución Nacional, me van a encontrar siempre defendiendo a los argentinos”. Y exclamó: “basta de atropellos”.