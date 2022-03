“El consumidor argentino no convalida la calidad de los cortes de Precios Cuidados”

La cadena de ganados y carnes atraviesa días agitados. Al igual que otras actividades, los diversos eslabones entienden que están bajo la lupa del Gobierno, en medio de un contexto caracterizado por los altos niveles de inflación e indicadores totalmente adversos para el ciudadano promedio.

La semana pasada se conoció la intención de los exportadores argentinos (nucleados en el Consorcio ABC) de “abandonar” el programa Precios Cuidados y la respuesta oficial fue inmediata. Tras una reunión, el ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez amenazó a los empresarios con prohibir las exportaciones en caso que desistieran de la iniciativa oficial. Finalmente, todo volvió a foja cero y las industrias aportarán el volumen establecido para tal fin.

Para conocer las sensaciones del sector, el programa radial ADN Rural dialogó con el gerente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), Sebastián Bendayán, que aseguró el cumplimiento del acuerdo hasta fin de año por parte de los asociados a la entidad. “Nosotros tenemos establecimientos exportadores que participan en Precios Cuidados y en ningún momento manifestamos la imposibilidad de cumplir”, reconoció.

De todas maneras, puso el foco en un aspecto que no muchos han admitido y está relacionado con la calidad de los cortes. “Hay una realidad y es que el consumidor argentino no está convalidando la mercadería porque si le damos a elegir entre una costilla de novillo pesado y otra proveniente de una vaca conserva, queda claro por cual optará”, sentenció.

En efecto, explicó que el 60% de lo que se exporta en la actualidad tiene como destino a China, que demanda la vaca conserva o de descarte. “Se hace una integración y la costilla de ese animal en vez de ir al gigante asiático se vuelca al mercado doméstico”, contó. Y advirtió: “hablamos de calidades que no estamos acostumbrados a consumir”.

Para graficar el escenario, comentó el ejemplo de un establecimiento socio de CAFRISA que debe volcar su mercadería en otras provincias como Chaco porque los consumidores “no convalidan la calidad”.

Otro punto que destacó sobre el programa oficial se vincula con el destino de los cortes que integran Precios Cuidados porque, según dio a entender, “el 90% recalan en CABA o provincia de Buenos Aires”. Por eso, manifestó que desde la entidad pretenden “algo representativo y federal”.



NECESIDADES DE LA CADENA

Al ser consultado por las necesidades de la cadena, Bendayán expresó que en Argentina “nunca se termina de desandar es una política ganadera a largo plazo”. El contexto no es alentador, teniendo en cuenta la incertidumbre y los sucesivos aumentos de costos que padecen el productor y las industrias.

Al respecto, señaló que cayó el nivel de actividad den los frigoríficos santafesinos. “En febrero se faenaron un 8% menos de cabezas en la provincia de Santa Fe, en comparación con el mismo mes del 2021”.

Consciente que hay una pérdida “real y concreta” del poder adquisitivo de la población, admitió que la carne “no aumentó lo que debería haberse incrementado” porque “analizas otros alimentos y aumentaron muchísimo más”.

Por último, manifestó su deseo de contar con exportaciones abiertas porque, de lo contrario, “se pierde credibilidad en el mundo, dejando pasar una oportunidad muy grande que los países vecinos están aprovechando”.