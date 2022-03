Por qué la carne “es un sentimiento” para los argentinos

“Carne Argentina, un sentimiento” se titula el trabajo publicado por el IPCVA, que compila las opiniones de más de 1.000 encuestados en torno a la percepción que los argentinos tienen sobre la producción y el consumo de carne bovina.

“A pesar del avance del veganismo y otras conductas alimentarias que plantean un menor consumo de carne en el país, existe en la Argentina una pasión por la carne vacuna como en ningún otro lugar del planeta”, afirma en este estudio el Ing. Adrián Bifaretti, jefe de departamento de promoción interna del IPCVA. “Hace poco se determinó que si hay que elegirle un slogan a la carne, nuestra sociedad se inclina nada más ni nada menos que por ‘La mejor carne del mundo’”, agrega el técnico.

Ahora bien, las pasiones derivan muchas veces de las emociones, de los sentimientos, de las sensaciones y estados de ánimo entre otras cuestiones. Y a esta altura alguien podrá preguntarse si tiene sentido analizar qué puede llegar a movilizar en el imaginario de la gente un alimento tan emblemático pero también tan cotidiano como la carne. Precisamente, “se trata de entender, que la forma en que la carne se expresa mediáticamente, cómo comunica y conversa en las redes sociales tiene una gran influencia en su imagen y en la imagen del sector que la produce”, dice la Lic. en Marketing, Eugenia Brusca, coautora de este relevamiento del IPCVA.



MARKETING, PERCEPCIÓN Y POLÍTICA

Según estos expertos, “la gente tiene actitudes positivas o negativas hacia los distintos productos, una vez que chequea aspectos funcionales (precio, rendimiento, etc.), aspectos simbólicos (si permiten expresar la pertenencia o la aspiración de pertenecer por ejemplo a cierto grupo de referencia social) y los aspectos éticos y morales (por ejemplo el grado de identificación con los valores que transmiten estos productos)”. Sin embargo, reconocen que “se debe tener mucho cuidado porque los escenarios cambian y de repente nuevos requerimientos emergen y el mapa emocional que despierta la carne puede verse afectado por nuevos estilos de vida y hábitos de consumo”.

Cuando hoy se pregunta a los argentinos por el tipo de sentimientos positivos y negativos que despierta la información que aporta el sector de ganados y carnes, sus respuestas empiezan a marcar el rumbo para mejores planteos de comunicación institucional, a fin de “generar una promoción más empática con el mercado”.

En este sentido, “la información sectorial que está muy politizada, la que está enfocada en buscar beneficios para el negocio, la que está centrada en problemas gremiales y empresariales del sector, la que está relacionada a los costos de producción y la que no tiene rigor científico es la que causa más sentimientos negativos en la gente”, admite Bifaretti. Por el contrario, “la información relacionada con el bienestar animal, el contenido nutricional de la carne y su rol dentro de una dieta equilibrada y la que se refiere a los beneficios económicos y sociales que trae el sector para sociedad es la que más despierta sentimientos positivos en la gente”, tal como se observa en la figura que acompaña este artículo.



LA CARNE EMOCIONAL

“¿Cuando ve una foto de hacienda en una carnicería o cuando ve un plato con carne en una receta en la red social, qué es lo primero que le viene a la cabeza?”, preguntó en la encuesta el IPCVA.

“Si bien hay imágenes, videos, posteos de influencers y fake news que se usan en el marco de acciones de grupos activistas con fuerte sesgo e intencionalidad para desprestigiar a la carne y al sector que la produce, hay buenas noticias para el asado, las milanesas y el bife”, describe el estudio. “En general, la percepción de la gente define una imagen positiva a juzgar por el balance observado entre las emociones positivas y negativas”, responden los expertos.

Cuando la gente ve una imagen de hacienda o un rodeo típico del campo argentino, “un 75% de las emociones totales resultan positivas y un 25 % negativas”. Las emociones positivas se vinculan mayoritariamente a campo, carne argentina, naturaleza, trabajo y argentinidad. En tanto que las negativas se asocian a sufrimiento, maltrato y explotación de los animales y sensación de culpa.

Y cuando la gente está enfrente de una foto de un plato con carne, “las emociones positivas se encuentran en un 88 % de las respuestas, lo cual está relacionado con la satisfacción sensorial que aporta el producto (delicioso, placer y disfrute), y también con la nutrición y el impacto favorable en la salud”, explica Brusca. “Por el contrario, las emociones negativas son solo del 12 %, vinculado principalmente a sentimientos de crueldad animal y al rechazo del producto por la sangre y la impresión que provoca”. Y anticipa la experta: “todo indica que se incrementará la presión de cuestionamientos mediáticos en las redes sociales, pero no tengan dudas, mientras la carne siga emocionando y haciendo sentir bien a la gente la seguirá teniendo mayoritariamente de su lado”.