Quilmes ante Libertad

Se pone en marcha este jueves la segunda fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Será en el gimnasio Elías David, donde el local Argentino Quilmes recibirá a Libertad de Sunchales en uno de los partidos correspondientes a la Zona A. Será desde las 20 con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Guillermo Theler.

Los cerveceros tuvieron un buen inicio con el triunfo como visitante ante 9 de Julio, en tanto que los aurinegros no jugaron su encuentro ante Ben Hur en Sunchales ya que se suspendió por falta de policías.

Los otros tres encuentros serán el viernes a las 21.30: Ben Hur vs. 9 de Julio (Zona A); Unión vs. Peñarol y Atlético vs. Independiente (Zona B).



CAIDA DE LOS TIGRES EN OLIVA

En la noche del martes, por la 24ª presentación de la segunda fase de la Liga Argentina, Libertad cayó en su visita al líder de la Conferencia Norte, Independiente de Oliva por 99 a 73. Los dirigidos por Sebastián Porta jugaron de igual a igual gran parte del primer tiempo pero luego, en el tercer segmento, los cordobeses sentenciaron el juego. Enzo Rupcic fue el goleador del partido con 23 puntos.

Éste encuentro fue el último en condición de visitante para Libertad. Ahora le restan cuatro partidos en fila en el “Hogar de los Tigres”. El primero de ellos será el día viernes, cuando desde las 21:00 reciba a Salta Basket.



SEGUNDA VICTORIA DEL U18

La selección argentina U18 fue muy superior y venció a Chile por 95-38 en su segunda presentación en el Sudamericano de Caracas. Contó con un enorme despliegue de energía defensiva y ofensiva. Siete jugadores anotaron más de 8 puntos.



PEÑAROL ES SEGUNDO

Peñarol de Mar del Plata sumó una nueva victoria al derrotar como local a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 72-65. El elenco marplatense, que le había ganado de visitante, luchó hasta el final y contó con una aparición estelar de Al Thornton para inclinar la balanza en su favor.

En el estadio Islas Malvinas el conjunto ‘milrayitas’ venció con la siguiente progresión: 11-12, 34-36, 51-53 y 72-65. La victoria le permitió a los dirigidos por el DT Leandro Ramella treparse a la segunda colocación de la tabla, por debajo de Quimsa de Santiago del Estero (22-6). El pivote estadounidense Tevin Glass se convirtió en una de las figuras, con un saldo de 17 tantos (2-6 en dobles, 3-4 en triples, 4-4 en libres) y 6 rebotes.

Su compatriota Will Thornton, con 13 puntos (10 en el último cuarto), 5 rebotes y 2 asistencias, resultó otro de los puntales del triunfo. En el elenco chubutense, el alero cubano Yoanki Mencia colaboró con 17 unidades, 10 rebotes, 2 recuperos, un pase gol y una tapa.



CAMPAZZO SIGUE SIN JUGAR

El base Facundo Campazzo nuevamente no tuvo acción en la NBA ya que Denver Nuggets (43-30) el martes le ganó a Los Angeles Clippers (36-38), por 127-115 sin su presencia, por determinación del entrenador Michael Malone.El cotejo se jugó en el Ball Arena de los Nuggets y Campazzo nuevamente fue relegado por Nah’Shon Lee “Bones” Hyland, una revelación de apenas 21 años, pero ya elegido por Malone para jugar al lado de Nikola Jokic y Monte Morris.

Hyland estuvo en cancha 17 minutos y 30 segundos, mientras que el base Monte Morris lo hizo durante 30 minutos y 47 segundos, una situación que hace que las chances de Campazzo en Denver estén sumamente acotadas y su futuro parece estar lejos del estado de Colorado.