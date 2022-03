Costo de la Construcción de la ciudad de Santa Fe fue $ 71.691,5 por m2 en febrero

Este resultado surge como consecuencia del alza de 3,7% de los materiales, de 4,8% de la mano de obra, de 3,1% gastos generales.

En los materiales, los grupos con los aumentos más relevantes son:

Agregados finos y gruesos, 8,6%; Granitos, 7,2%; Amoblamientos, 6,2%; Revoques finos, 6,1%; Aceros nervados, 5,9%; Carpintería de aluminio, 5,0%; Pisos y revestimientos 4,4%; Ladrillos, 4,2%; Cementos, 3,8%; Varios

cloaca/pluvial, 3,8%; Cañería epoxi gas, 3,5%.

Con relación a la mano de obra se incorporaron los nuevos valores salariales establecidos para las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75, estableciendo, con un aumento del 45,8 % que rige a partir del 1º de febrero de 2022, aplicable sobre los valores vigentes al 31 de marzo de 2021.

El alza de gastos generales se debió principalmente al grupo Alquileres.

El IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) elabora y publica desde junio de 2016, el Costo de la Construcción (CC), de la Ciudad de Santa Fe, el que se calcula mediante una metodología basada en estructuras técnicas específicas y encuestas propias realizadas en dicha plaza.

El CC, es un indicador de corto plazo, que permite establecer el valor promedio mensual del costo de la construcción por metro cuadrado de una vivienda tipo en la ciudad de Santa Fe.

Se refiere de una Vivienda Unifamiliar; siendo la superficie total 69,50 m2. (Cubierta 65,64 m2 y semi cubierta 3,86 m2).

Su objetivo es la medición de precios de un periodo al otro, de todos los insumos que intervienen en las distintas etapas de la construcción (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.) desde la preparación del terreno, pasando por las estructuras, cerramientos, instalaciones y servicios, hasta las terminaciones y acabados finales.

Para el cálculo del costo se considera que la adquisición de los materiales, insumos, la contratación de la mano de obra y demás, se realiza dentro del ejido de la misma ciudad de Santa Fe.

No se incluye el valor del terreno, ya que el mismo se encuentra por fuera del proceso constructivo.

Se incluye el IVA, ya que la vivienda es construida por un particular, es decir, que absorbe todo el impuesto como consumidor final.