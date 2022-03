Productores hicieron un "tractorazo" en Córdoba

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Productores agropecuarios de la provincia de Córdoba realizaron ayer un "tractorazo" en la capital provincial, en rechazo de la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja.

La movilización se inició alrededor de las 08:30 desde la zona de Altos Fierro, cercana a la ciudad de Córdoba y rodeó la avenida Circunvalación hasta la Ruta 36, donde se llevó a cabo una asamblea.

La protesta de los productores cordobeses se realizó contra la decisión del Gobierno nacional de suspender de manera temporaria el diferencial del 2 por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, en el marco de la "guerra contra la inflación" que anunció el presidente Alberto Fernández.

La suspensión de estos derechos harán que ambos productos vuelvan al 33%, "porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al anunciar la medida, el fin de semana.

En esa oportunidad, el funcionario aseguró que la suba de retenciones "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida.

"Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones", puntualizó.

Además, el Gobierno dispuso reabrir, el lunes, el registro de exportadores de harina y aceite de soja, que estuvo suspendido por una semana.



CON JUNTOS

El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio recibirá hoy a la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias para "escuchar los legítimos reclamos del campo".

Así lo anticipó ayer el diputado Mario Negri, quien señaló que el encuentro se realizará a partir de las 12:00.

"Vamos a escuchar los legítimos reclamos del campo y a elaborar un plan de acción. Los decretos del Poder Ejecutivo son ilegales. Daremos pelea", sostuvo el legislador por Córdoba.

Esos decretos, publicados en el Boletín Oficial el sábado último, disponen un aumento del 31% al 33% de las retenciones para las exportaciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo, para neutralizar el costo de la tonelada de ese alimento.

Para justificar la decisión, el Gobierno sostuvo que "la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas".

"Siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda", añadió.

El denominado "Fondo Estabilizador del Trigo Argentino" es un fideicomiso de administración y financiero que tendrá el objetivo de "estabilizar el costo de la tonelada" de este cereal "que compran los molinos" a nivel nacional.

Se financiará con el dinero adicional que ingresará por el aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja.

Estas medidas, que el Poder Ejecutivo encuadró en su "guerra contra la inflación", provocaron el rechazo de los productores agropecuarios, que realizaron protestas en varios puntos del país.