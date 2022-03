El Papa Francisco llamó al presidente de Ucrania

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Papa Francisco volvió a llamar por teléfono al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien comunicó al Sumo Pontífice que "es el invitado más esperado en el país".

Francisco, por su parte, le dijo este martes al mandatario que está "rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia", según aseguró el embajador ucraniano Andrii Yurasch ante la Santa Sede.

"Nuevo gesto de apoyo por parte del Papa Francisco: Hace unos minutos el Santo Padre llamó al presidente Zelenski. Tuvieron una conversación prometedora", escribió el diplomático.

El presidente de Ucrania reveló que habló con Francisco "sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores por parte de las tropas rusas", a la vez que destacó que "el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano sería bienvenido".

Francisco ya había llamado a Zelenski el pasado 26 de febrero, cuando le expresó "su profundo dolor" por lo que estaba ocurriendo.

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, ya había cursado una carta al Papa Francisco para invitarlo a visitar la ciudad en plena guerra tras la invasión de Rusia.



MÁS SANCIONES

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunciará mañana un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para castigar la invasión a Ucrania, durante su visita a la ciudad belga de Bruselas.

Así lo informó el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, al anticipar que Biden revelará los detalles de las nuevas acciones junto con otros líderes mundiales.

El mandatario demócrata se unirá a los líderes mundiales para una cumbre extraordinaria de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en esa jornada, así como también a una reunión del G7 y el Consejo Europeo.

"No voy a adelantarme a un anuncio, que se lanzará junto con nuestros aliados cuando el presidente tenga la oportunidad de determinar con ellos en ese momento, un nuevo paquete de sanciones", expresó el funcionario en declaraciones publicadas por el sitio de CNN.

No obstante, Sullivan adelantó que "uno de los elementos clave" del anuncio de mañana es que "se centrará no solamente en agregar nuevas sanciones, sino en garantizar que haya un esfuerzo conjunto para evitar el incumplimiento de las sanciones de cualquier país de ayudar a Rusia".