Dificultades de las tropas de Rusia

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Las tropas de ocupación rusas que operan en el territorio de Ucrania tienen reservas de municiones y alimentos para no más de tres días, afrontan importantes bajas y rebeldías y deserciones constantes, según Kiev."Las Fuerzas Aéreas de Ucrania derribaron más de nueve objetivos aéreos del enemigo durante el día anterior (un avión, seis UAV y dos helicópteros, el número de misiles derribados se está aclarando)", señaló el informe.El mismo agrega que "en el distrito de Okhtyrka de la región de Sumy, se registraron hechos de desobediencia del personal militar ruso, ya que unos trescientos se negaron a cumplir la orden de combatir y con 70 vehículos se retiraron de la zona de operaciones"."En las áreas temporalmente ocupadas de la región de Lugansk, debido a las grandes pérdidas de mano de obra, el enemigo continúa movilizando a los ciudadanos", se menciona."Una parte significativa de la población no apoya la política de los ocupantes, no quiere tomar las armas y se esconde de las autoridades. La movilización es caótica. Con los ciudadanos que tienen pasaporte ruso se firman contratos, y a los que no lo tienen se los alista como voluntarios", dice el informe.En números, Ucrania reportó 65 civiles muertos, 117 niños fallecidos, 651 edificios destruidos y daños en 3.780 propiedades por el lado de las pérdidas.En cuanto a los invasores aduce que destruyeron 2.000 vehículos militares y provocaron las bajas de 15.300 soldados y 509 tanques de Rusia.