Dramas de la guerra

Unas diez millones de personas -más de una cuarta parte de la población- huyeron de sus hogares en Ucrania debido a la invasión de Rusia, confirmó la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas.Está claro que entre las responsabilidades de quienes protagoniza una guerra, en cualquier parte del mundo, está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven obligados a dejar sus hogares.La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero, agregó el organismo.ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, sostuvo que 3.389.044 ucranianos habían abandonado el país desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.Alrededor del 90 por ciento de los que huyeron son mujeres y niños, en tanto que los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años pueden ser incorporados a las fuerzas armadas y no están autorizados a marcharse.UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, dijo que más de 1,5 millones de niños se encuentran entre los que se dirigieron al extranjero y advirtió que los riesgos a los que se enfrentan de tráfico y explotación de personas son muy reales y crecientes.La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU también señaló que unos 162.000 ciudadanos de terceros países habían dejado Ucrania con destino a los estados vecinos.Otros millones dejaron sus hogares, pero permanecen dentro de las fronteras de Ucrania.Se calcula que hay unos 6,48 millones de personas desplazadas dentro del país, según las agencias de la ONU y afines, tras una encuesta representativa de la OIM.El ACNUR estimó inicialmente que hasta cuatro millones de personas podrían abandonar Ucrania, cifra que al ritmo actual podría alcanzarse en menos de una semana.Antes del conflicto, Ucrania tenía una población de 37 millones de habitantes en las regiones bajo control del gobierno, excluyendo a Crimea y a las regiones separatistas prorrusas del este.Mientras tanto, en los últimos días se reiteran las denuncias sobre la violación de mujeres y asesinatos de civiles en los subsuelos por parte de las tropas rusas en cercanías de Kiev.De acuerdo con un informe que se divulgó, hay muchos soldados rusos que se limitan a disparar a la gente que entra en las casas particulares y en el mejor de los casos, las echan de sus casas. Además de violar a las mujeres también abren los sótanos donde se esconden los refugiados y les disparan.En Irpin, los ciudadanos no pudieron escapar de la invasión, a pie, hasta el 5 de marzo, ya que todos los puentes que conectaban la ciudad con la zona de Kiev estaban destruidos.Se advirtió que hay que tener mucho cuidado porque los ocupantes disparan y las explosiones causadas por la utilización de los morteros provocaron gran cantidad de víctimas, a pesar de los avisos de los soldados ucranianos.Se manejan por códigos en ese tipo de situaciones. Si gritan "cielo", significa que hay que esconderse, pero en cambio si gritan "corre", tienen que huir al siguiente refugio.También se conoció que es muy complejo el acceso a Internet, tener servicio de electricidad, calefacción o agua en varias ciudades ucranianas, a raíz de los intensos bombardeos de los aviones y helicópteros del ejército ruso.Irpin era un suburbio acomodado de Kiev, la capital de Ucrania, pero la mayoría de sus habitantes huyeron de los ataques rusos y ahora es una ciudad fantasma. Las calles están llenas de escombros, como consecuencia de los misiles Grad que reventaron tanto edificios de apartamentos de altura como los modestos bungalows de madera y ladrillo.Hoy, el mayor temor de la gente es poder sobrevivir a la contienda bélica, pero también les preocupa el hecho de no saber si algún día podrán regresar a sus hogares.