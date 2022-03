Convenio entre Microsoft Argentina y la Municipalidad para capacitaciones digitales

En instalaciones de la Casa de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, la empresa Microsoft Argentina firmó un convenio con la Municipalidad de Rafaela, constituyéndose en el primer municipio del país que concreta un acuerdo con la firma de software líder a nivel mundial.

Participaron del encuentro, el intendente Luis Castellano y Nahuel Aimar, integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación. Por parte de Microsoft Argentina estuvieron el Gerente General, Fernando López; la directora de Asuntos Públicos, Externo y Legales, Marina Bericua; y el Coordinador de Filantropía Argentina; Francisco Marcerano.

Finalizada la firma, el intendente Luis Castellano comentó que “es un trabajo de vinculación que viene desarrollando Nahuel Aimar con la empresa, y que hoy pudimos cerrarlo. La verdad es que para nosotros el tema de herramientas digitales, y sobre todo el aprendizaje de chicos y chicas jóvenes en los primeros pasos digitales para que después podamos formar a otros, es parte de un proceso de inclusión digital que estamos trabajando en todos los sentidos”.

En el mismo sentido, Castellano remarcó: “Que seamos el primer municipio del país en firmar este tipo de convenio con una empresa tan importante, también nos pone orgullosos, pero teniendo en claro que el norte está siempre buscando, en el marco de nuestro programa Elegí Digital, la posibilidad no solo del aprendizaje, sino de la inserción laboral. Cuando uno de los jóvenes, o incluso también los mayores, pueden romper esa barrera que impone a veces no manejar una herramienta digital, puede convertirse en inserción laboral o ser también capacitación, educación, e inserción social. Así que yo le doy un valor altísimo porque, además, se abre una enorme puerta, una enorme posibilidad para trabajar también otras herramientas con Microsoft, que seguramente desde el municipio -que estamos acostumbrados a trabajar herramientas público-privadas-, vamos a poder desarrollar”.

En este punto es importante aclarar que el convenio mencionado se suma al programa municipal “Elegí Digital”, incorporándose a la amplia propuesta de cursos de formación para programadores, desarrolladores, emprendedores digitales, entre otros.

Por su parte, Nahuel Aimar explicó en qué consiste el acuerdo: “Es un curso de habilidades digitales para el futuro, el cual tiene garantizado lo que es el paquete de Office, un kit de replicabilidad, donde las chicas y chicos que hoy ya están cursando en el Punto Digital del DIAT, puedan replicar lo que conocieron a través de este curso. De este modo, ese conocimiento no quedará estanco y, de alguna manera, nos aseguramos que pueda ser democratizado, para que más vecinas y vecinos de la ciudad, accedan a las habilidades digitales y herramientas que hoy Microsoft ofrece”.



ACHICAR LA

BRECHA TECNOLÓGICA

Además, Aimar valoró que “con este curso y con las herramientas que ofrece Microsoft, al margen del convenio, lo que vamos a hacer es tratar de achicar el segundo segmento de la brecha tecnológica, que no es justamente la disponibilidad de la tecnología, sino el uso y la aprehensión de esa tecnología. Porque muchas veces se tiene una tecnología en el hogar para uso doméstico, pero no se sabe usarla de la manera adecuada, o de la manera más beneficiaria para la persona”.

En cuanto a la metodología del dictado de las capacitaciones, Nahuel Aimar explicó: “Arrancamos con chicos y chicas que están en el DIAT de barrio 2 de Abril. Comenzamos con un cupo reducido por la capacidad física que hoy tenemos en el lugar. Sin embargo, Microsoft nos ofrece la posibilidad de hacerlo en forma híbrida; es decir, desde la casa, en forma totalmente virtual, y también en empresas. Con ello, estaremos en condiciones de sumar muchas más personas interesadas en formarse en este tipo de herramientas”.



ENTRENAR A

ENTRENADORES

Fernando López, Gerente General de Microsoft Argentina, destacó su agradecimiento a la ciudad “por haberlos elegido para desarrollar todo el programa de capacitación en habilidades básicas para poder brindar herramientas a los jóvenes y que puedan tener mayor inclusión laboral”. “A nivel nacional, trabajamos con provincias, con la ciudad de Buenos Aires, y a partir de hoy, con Rafaela como primer municipio en Argentina para capacitar a personas que van a entrenar a otros. Y así vamos a multiplicar la gente entrenada”; contó. En cuanto a la metodología que se implementará, el Gerente General de Microsoft explicó que “la primera etapa consiste en capacitar en entrenadores. Nosotros trabajamos con la Fundación Eidos, que tiene toda una metodología específica para capacitar a entrenadores. Estos últimos, a su vez, entrenarán a otros. Después, en una segunda instancia, ya se empiezan con las capacitaciones para el público final”.

Finalmente, en cuanto a los contenidos, Fernando López describió: “El primer eslabón se trata de habilidades digitales básicas. Luego, hay un montón de contenidos como Data o inteligencia artificial. Esperamos poder colaborar y sumar a esta ciudad que confió en nosotros para firmar este convenio”.