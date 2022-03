“Hay que poner en contexto las 41 vecinales, no solamente a las 15 donde se compitió”

El funcionario más político de la gestión de Luis Castellano, es hoy por hoy el Jefe de Gabinete, que es quien como muchas veces se dice, “sale a poner la cara”. Este es el caso de Marcelo Lombardo, que al ser consultado por el resultado -a priori desfavorable para el oficialismo local- en las elecciones vecinales, respondió sin esquivar la pregunta: “Nosotros tenemos previsto hacer un encuentro para hacer un análisis más profundo de la situación, yo creo que la mirada debe ser más amplia. Nosotros tenemos que poner en contexto las 41 vecinales, no solamente a las 15 donde se compitió, porque si el análisis es pensar que porque se pierden vecinales es un problema del Ejecutivo, también podríamos decir que donde no hubo elecciones hubo un acompañamiento de los vecinos. Yo creo que ninguna de las dos miradas termina de ser objetiva”.

El Jefe de Gabinete, dijo que “por supuesto que tenemos que prestar atención a lo sucedido en estas elecciones; ver estos lugares donde vecinalistas que venían desarrollando su tarea y nosotros hemos tratado de acompañar, donde se genera una relación que va más allá incluso de lo político y hasta se da una relación personal (sabiendo que generalmente todas las personas que se involucran en la tarea vecinal tienen un componente de alto compromiso, dedicación, amor por su barrio), obviamente que cuando uno compite y pierde se siente de alguna manera dolido por la situación, pero yo quiero rescatar el trabajo que se hizo más allá de que se pueda ganar o perder. Rescatar la figura de cada una estas personas que han dado parte de su tiempo para dedicarse al barrio”, manifestó.

“Llegan otros nuevos vecinos, que también hay que escucharlos y entender. Hay que ver cuáles son los planteos que se generan y tratar de avanzar en respuestas y asumir por ahí algún reproche, algún cargo que nos puedan hacer como Estado Municipal, pero siempre tratando de ser criterioso y cuidadoso en estos análisis. Creo que como en otras cosas, nunca es blanco o negro, creo que hay un contexto general y de alguna manera hay que rescatar que hubo una importante intención de participación de los vecinos. Eso me parece que en el contexto general, más allá de los análisis partidarios que cada uno pueda hacer, es lo que hay que subrayar”.

Lombardo, pausado como es su costumbre, expresó: “Que el vecino participe, siempre nos ponen la idea de que somos una comunidad comprometida y ese compromiso obviamente que nos impone una mayor responsabilidad a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.



LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA

El funcionario, al ser consultado acerca de cuánto pudo haber influido en el resultado de las elecciones vecinales la pandemia, respondió: “Este es un tema que a veces pasa desapercibido o que muchas veces muchas personas lo toman como una excusa. La pandemia fue una realidad, una realidad que cambió en absoluto las prioridades y las ideas de trabajo que tanto nosotros como cualquier proyecto político y no político, hayan tenido para estos años. Nosotros tomamos la responsabilidad como gestores de la política local, de generar un nuevo esquema de priorización y en esa priorización obviamente que la salud estaba al frente de todo. Era un proceso difícil en donde hubo que invertir mucho en esa área, y no solamente inversión económica, sino inversión en recursos humanos”, señaló.

Y añadió: “Hubo que trabajar mucho con todos aquellos sectores que se vieron económicamente afectados por las restricciones que imponía la pandemia y eso obviamente que género quizás un cambio de prioridades, dejando algunas cuestiones que habitualmente se atienden en los barrios y que tienen que ver con los pedidos habituales del vecino”.

Lombardo explicó que “entendemos que estamos en un proceso de recuperación y en dónde la idea de poder mantener siempre un Estado eficiente, que dé respuesta a los reclamos de los vecinos. Ese siempre fue y ha sido nuestro Norte, nuestro objetivo de trabajo”.



EL TRABAJO CON LOS

NUEVOS VECINALISTAS

En cuanto al trabajo que se proyecta con las nuevas comisiones vecinales, Lombardo indicó que “lo vamos a llevar adelante como se hizo históricamente. Los vecinalistas o aquel que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de su barrio y comparten los mismos intereses que nosotros como municipio compartimos, quieren poder brindarle a su vecino una adecuada respuesta a las necesidades. Generar el encuentro con el vecinalista y poder trabajar en darle solución a esos pedidos, es lo que siempre aceitó y consolidó las relaciones. Tenemos nuevos vecinalista que van a trabajar en sus barrios, con los que tendremos que empezar esos proceso de diálogo”, finalizó.