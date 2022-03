Cantero confirmó que el barbijo será obligatorio

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, afirmó que en la provincia “sigue siendo obligatorio” el uso del barbijo en los establecimientos tanto públicos como privados, de acuerdo a las recomendaciones que se brindaron desde el área salud del gobierno. “Las recomendaciones sanitarias no son pedagógicas. La ministra de Salud, Sonia Martorano, considera importante seguir protegiéndonos de las distintas variedades de gripe que se están adelantando en esta época del año”, subrayó Cantero. En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la titular del área educativo del gobierno provincial precisó que el uso de barbijo entonces será obligatorio “en los espacios cerrados y para los niveles primario y secundario. No así para el nivel inicial. Vamos a seguir con esos cuidados un tiempo más”. Para estos días se aguardaba el pronunciamiento de la Provincia de Santa Fe sobre la obligatoriedad del uso del tapa boca en las escuelas, a partir de la decisión de otras provincias de suspender la utilización de ese artículo. El Ministerio de Educación de la Nación dejó en libertad de acción a cada una de las jurisdicciones de acuerdo a la realidad epidemiológica que presenten.LA PANDEMIA NO PASOAl respecto Cantero indicó: "Cada jurisdicción va mirando cómo está la situación de salud en sus territorios y así se van tomando decisiones en función de los cuidados necesarios. La pandemia no pasó todavía. La situación se puede complicar con la aparición de la gripe en la época invernal. Vamos a sostener el uso del barbijo porque por ahora está dando resultados positivos y se puede trabajar bien en las escuelas”, señaló Cantero. La ministra de Educación destacó que “con el alto índice de vacunación, manteniendo los espacios ventilados y sin abandonar el lavado frecuente de manos se está trabajando bien en la presencialidad plena, que es lo que hay que mantener. La pandemia es muy dinámica. Estamos mirando los índices día por día y vamos respondiendo a las indicaciones que recibimos de los que saben de este tema”. “En las escuelas se están cumpliendo los protocolos sanitarios que se establecieron. Los chicos aprendieron muy bien a manejarse con esos criterios. Todo lo que sean actividades en espacios abiertos pueden estar sin barbijo, pero cuando comparten los lugares cerrados se utiliza el tapaboca como una medida de cuidado más”, añadió.MARTES SIN CASOSMientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela este martes, que registra 24.825 desde hace dos años, manteniéndose 15 activos y 28 vecinos aislados, mientras que los recuperados ya son 24.466. En tanto, por 19º día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestro medio, que contabiliza 344 fallecidos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", hasta el momento continúa internado un sólo paciente Covid-19 positivo en UTI.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 112 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 736.272, de los cuáles 62.302 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico, 672.795 por laboratorio y 1.175 por autotest. Por su parte, en la provincia hay 3.479 pacientes activos, 723.690 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 7.893.956 vacunas de las 7.976.391 dosis que recibió Santa Fe.Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó 4.690 nuevos casos de coronavirus, con una leve baja con respecto a los registrados una semana atrás, además de 77 decesos por la pandemia en las últimas 24 horas, cifra que duplica a la de la mencionada jornada. El lunes 15 de marzo, la cartera sanitaria había informado 5.076 nuevos contagios y 38 fallecimientos. Con las números consignados en esta jornada, trepó a 9.016.057 el total de contagios desde el inicio del brote en el país, en marzo 2020, y a 127.675 el número de fallecidos. Asimismo, 8.821.024 personas que habían contraído el virus ya se recuperaron y 67.358 se encontraban con la enfermedad en curso y 632 pacientes con coronavirus permanecían internados en UTI.